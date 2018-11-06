الذكرى الـ77 للعرض العسكري الأسطوري في موسكو

أجريت بروفة لذكرى العرض العسكري الـ77، اليوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي أقيم لأول مرة عام 1941 لرفع معنويات البلاد في تلك الأيام العصيبة.

وملأ الشباب والبنادق الساحة الحمراء في موسكو، الجميع شارك في الحرب عام 1941، في ذلك الوقت، كان العدو على بعد 30 كيلومترا فقط من العاصمة، وقد رفع العرض معنويات الجيش بشكل لا يصدق، فحقق أول انتصار على الفاشية حينها.