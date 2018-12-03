جوائز التصوير المعماري بواسطة الهواتف النقالة

فاز المصور باول بانيتشكو، من ستاليبريدج بمانشستر، بصورته لـ"متحف لونغ ويست باند" (Long Museum West Bund)، الذي يقع في شنغهاي الصينية، في مسابقة جوائز التصوير الفوتوغرافي المعماري لعام 2018 (The Architectural Photography Awards 2018).

فاز باول بانيتشكو أيضا في فئة التصوير الفوتوغرافي "بورتفوليو"، وهي فئة جديدة أُضيفت هذا العام للمسابقة. وفاز بصوره الست (عن دار الأوبرا هاربت الصينية) بجائزة مالية قيمتها ألف دولار أمريكي.

فئة التصوير بواسطة "الهاتف النقال"، فئة أخرى جديدة أضيفت هذا العام. حيث فاز بها مصوران، كل منهما حصل على جائزة مالية قدرها 250 دولار أمريكي. الأول الصيني هي شينهوان، وصورته "من الصين" التي التقطت بواسطة "آيفون إي ي". والثاني، البريطاني جون بيندر، وصورته "نصف لولبي"، التي التقطها بواسطة "سامسونغ غالاكسي إس8".