تصدرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، كما في العام المقبل، قائمة النساء الأكثر نفوذا في العالم لعام 2018 وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وجاءت في ترتيب القائمة في المرتبة الثانية — رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وفي الثالثة — رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

واحتلت المرتبة العشرين — مقدمة برامج التلفزيون الأمريكية أوبرا وينفري، وفي المرتبة ثلاثة وعشرين — ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتليها ابنة ومستشارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب — إيفانكا.

ودخلت في التصنيف شخصية روسية، رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، التي احتلت المركز التاسع والأربعين، بحيث سبقت المغنية الأمريكية بيونسيه — المركز الـ50، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني — المركز الـ 67.

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