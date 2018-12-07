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17:55 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    من "باريس المستعرة"، و"مسيرة الشياطين" في فينا، إلى "لقطة طريفة" للزعيم الكوري الشمالي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
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    • بدء تجمد بحيرة أونيغا في جمهورية كاريليا
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    • راقصات من مركز كينيا للرقص قبل بدء عرض الباليه المسرحي شيلكونتشيك، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • السترات الصفراء - مظاهرات و احتجاجات باريس ضد ارتفاع أسعار البنزين، والمطالبة بخفض ضريبة المحروقات، ديسبمر/ كانون الأول 2018
    • مقاتلون للقوى الديمقراطية السورية في جنازة زميل مقاتل في القامشلي، سوريا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • قرد صغير، ولد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حديقة الحيوانات كوكب القرود والقطط البرية
    • المشاركون في مسابقة الجمال ملكة جمال فرنسا 2019على عجلة فيريس في ليل، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مزارع ينقل الأرز على مشارف مدينة أغارتالا الهندية، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • ممثلون في العرض الأول من مسرحية انقاذ كاميرون جونكر للشاعر بوشكين ، في فرع مسرح موسكو مدرسة المسرح الحديث على خشبة مسرح البيت الروسي في برلين
    • زينة أعياد الميلاد ورأس السنة - موسكو
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم جائزة متطوع روسيا - 2018 لمشارك في حركة المتطوعين - جميع الأطباء الروس - أنطون كوروتشينكو، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • بائعو الفواكه المجففة عند ممر جبلي في طاجيكستان
    • البطريرك كيريل خلال الخدمة في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو
    • القطارات في محطة سكة حديد نوفوسيبيرسك - غلافني في نوفوسيبيرسك
    • المغنية الروسية سفيتلانا لوبودا في حفل أغنية العام - 2018 في موسكو
    • الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور مصنع للأحذية في ونسان، كوريا الشمالية
    • مسيرة الشياطين في سوق عيد الميلاد في فيينا
    • فريق التشجيع لنادي كرة القدم جاكسونفيل جاكوارز، فلوريدا 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • دب قطبياسمه نانوك يلعب مع كرة في حديقة الحيوان في غلزنكيرشن، بمناسبة عيد ميلاده الأول، ألمانيا
    • المشاركون في العرض العسكري في بوخارست بمناسبة للاحتفال بالذكرى المئوية لقيام دولة رومانيا، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • الفائزة، فيرونيكا فيرونيه، في مسابقة ملكة جمال السجون تالافيرا بريوس في البرازيل، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • جنود مشاة البحرية خلال بروفة قبل يوم البحرية في مومباي، الهند 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • عرض أزياء لـ فيرساتشي في نيويورك، الولايات المتحدة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • سباق الثيران التقليدي في غرب سومطرة الإندونيسية 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مقبرة الدراجات الهوائية في هيفي، الصين 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    افتتاح أكبر حلبة تزلج "مدينة الشتاء" في حديقة "في دي إن خا" في موسكو

    من مسيرات واحتجاجات "السترات الصفراء" في "باريس، ومهرجان "مسيرة الشياطين" في فينا، إلى نجاح عملية إطلاق مركبة "سويوز" الورسية والتحامها بمحطة الفضاء الدولية - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    فينا, طاجكستان, فرنسا, الصين, سوريا, الهند, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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