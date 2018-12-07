من "باريس المستعرة"، و"مسيرة الشياطين" في فينا، إلى "لقطة طريفة" للزعيم الكوري الشمالي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

أقيم في أمستردام المهرجان العالمي للهندسة المعمارية، حيث تم الإعلان عن أفضل المشاريع المعمارية لعام 2018 في مختلف فئات الترشيح. وتُقارن هذه الجائزة بجائزة "أوسكار"، وتنعقد منذ عام 2008.