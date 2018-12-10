على جرف أو في قاع البحر أو فوهة بركان... أكثر المطاعم إثارة في العالم

إليكم قائمة المطاعم المثيرة في العالم، فوق السماء وتحت البحار، على جرف صخري أو فوهة بركان، منها في الصين، وسويسرا، وفنلندا وغيرها.
زيارة هذه المطاعم، الواقعة في أكثر المناطق إثارة وغرابة في العالم، لا تنسى ليس فقط من أجل أطباقها بأصنافها المختلفة، بل ولموقعها أيضا.
إليكم قائمة المطاعم المثيرة في العالم، فوق السماء وتحت البحار، على جرف صخري أو فوهة بركان، منها في الصين، وسويسرا، وفنلندا وغيرها.
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يحتفل يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، باليوم العالمي للطيران المدني، وهو تاريخ تأسيس منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)
من مسيرات واحتجاجات "السترات الصفراء" في "باريس، ومهرجان "مسيرة الشياطين" في فينا، إلى نجاح عملية إطلاق مركبة "سويوز" الورسية والتحامها بمحطة الفضاء الدولية - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
أقيم في أمستردام المهرجان العالمي للهندسة المعمارية، حيث تم الإعلان عن أفضل المشاريع المعمارية لعام 2018 في مختلف فئات الترشيح. وتُقارن هذه الجائزة بجائزة "أوسكار"، وتنعقد منذ عام 2008.
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