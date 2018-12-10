على جرف أو في قاع البحر أو فوهة بركان... أكثر المطاعم إثارة في العالم

زيارة هذه المطاعم، الواقعة في أكثر المناطق إثارة وغرابة في العالم، لا تنسى ليس فقط من أجل أطباقها بأصنافها المختلفة، بل ولموقعها أيضا.

إليكم قائمة المطاعم المثيرة في العالم، فوق السماء وتحت البحار، على جرف صخري أو فوهة بركان، منها في الصين، وسويسرا، وفنلندا وغيرها.