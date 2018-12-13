اسمحي لي بالرقصة الأولى والأخيرة...حفل الكرملين الدولي للرقص

ويشارك في هذا الحفل شبان يرتدون الزي العسكري، وفتيات بفساتين حفلات الرقص الكلاسيكية، من مختلف الدول، ويخلقون جواً مذهلاً في قاعة "غوستيني دفور".

استضافت قاعات "غوستيني دفور"، يوم الثلاثاء الماضي، حوالي ألف وخمسمئة مشارك من دول مختلفة في حفل الكرملين الدولي للرقص، الذي أقيم للعام الثالث على التوالي.

حيث كانت وزارة الدفاع الروسية ضمن المنظمين للحفل والحاضرين، الذين يدعمون هذا التقليد الجميل، الذي احتفل هذا العام الذكرى الـ 300 منذ إنشائها.ودول أخرى مثل: رابطة الدول المستقلة، والصين، وكوريا الجنوبية، واليونان، والنمسا.

وشمل برنامج الحفل 17 رقصة، منها: رقص "الفالتز" (waltzes) بكافة أنواعه، و"با دو غراس" (pas de gras)، والرقصة الفرنسية والروسية (French and Moscow quadrille)، و"مازوركا" (Mazurka)، و"بولكا".

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