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    من "فراشات الكون" والاستجمام في برك من الفلفل الحار إلى حفل الكرملين الدولي للرقص - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فازت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون بمسابقة ملكة جمال العالم 2018، حيث أقيمت المسابقة في جزيرة هاينان الصينية
    • تنفيذ عملية السير خارج مركبة الفضاء الدولية للرواد الفضاء روس كوسموس الروسيان أوليغ كونونينكو وسيرغي بروكوليف، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • صورة محروقة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي خلال مظاهرات في مدينة مانيلا، الفلبين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • قط يقفز للإمساك بالسمكة التي اصطادها الصياد في خليج البوسفور، اسطنبول، تركيا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مسابقة أكل الفلفل الحار في منطقة مينغيوي كيانغو سينيك في بلدة وينتانغ، الصين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • أطفال الروهينغا في مخيم بالوكالي للاجئين بالقرب من مدينة كوكس-بازار في بنغلادش
    • اشتباكات بين أفراد الشرطة ومشجعي فريق نادي ريفر بليت في بونس آيرس، الأرجنتين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • قط من فصيلة سافانا إف 1 في معرض القطط الأليفة النادرة في بوتونيتشيسكي ساد، موسكو
    • صيد الأسماك في بحيرة تافتوي الجليدية في منطقة سفيردلوفسك الروسية
    • مشجعو فريقي نادي ريفر بليت وبوكا جونيورز في مدريد، إسبانيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس جمعية عموم روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة ميخائيل تيرينتيف
    • المشاركون في حفل الكرملين للرقص الدولي لتلامذة معهد سوفوروف العسكري، بمناسبة الذكرى الـ 300 لإنشاء ثقافة رقص القاعات وإقامة الحفلات من هذا النوع، والذكرى الـ 75 لتأسيس معاهد سوفوروف العسكرية في أنحاء البلاد، موسكو 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مهاجرون من هندوراس، متجهون من الولايات المتحدة الأمريكية على حدود المكسيك 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى زعيم الحزب الديموقراطي تشاك شومر في مكتب البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • الممثلة مارغو روبي خلال حضورها العرض الأول لفيلم Mary Queen of Scots في لندن، بريطانيا 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • الشرطة الفرنسية تعمل على تفريق متظاهري السترات الصفراء بالقرب من قوس النصر في باريس، فرنسا، ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان من أمام مركز لصناديق الاقتراع، الانتخابات المبكرة، في مدينة يريفان، أرمينيا 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • رجل يسبح في بحيرة شنيانغ بمحافظة لياونينغ، الصين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مغنيات الفرقة الغنائية فيا غرا على خشبة مسرح كروكوس سيتي هول في موسكو
    • مشاركون في بطولة روسيا للرقص في موسكو
    • تزيين شجرة عيد الميلاد والمحل التجاري غوم على الساحة الحمراء بزينة أعياد الميلاد في موسكو
    • الرياضية المتزلجة الروسية يليزافيتا توكتاميشيفا خلال أدائها لبرنامج فني حر، في إطار نهائي بطولة غراند بري في فانكوفر، كندا
    • حادثة اصطدام قطار سريع بآخر في أنقرة، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • نتاليا كارفاجال، ملكة جمال كوستا ريكا لعام 2018، على المسرح خلال مشاركتها في فقرة الأزياء التقليدية، في إطار مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في تايلاند 10 ديسمبر/ كانون الاول 2018
    • خيول في حقل يغطيه ثلج كثيف، جنوب غرب ألمانيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مبارة كرة اليد للنساء بين فريقي المجر وألمانيا، ضمن بطولة كأس أوروبا لكرة اليد للنساء لعام 2018، في مدينة نانسي الفرنسية 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • امرأة بائعة متجولة تحضّر كشكا لها خارج منزلها في حي مدينة بمدينة دكار، السنغال 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • مشاركو سباق سانتا-كلاوز السنوي في مدينة بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • امرأة تسير على خلفية ملصق إعلاني لمركز تجاري King of Prussia Mall في بنسلفانيا، الولايات المتحدة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    • فتيات من فرقة التشجيع لفريق أونيكاخا في مباراة أونيكس (قازان، روسيا) وأونيكاخا (مالقة، إسبانيا)، في مرحلة المجموعة لبطولة كأس أوروبا لكرة السلة 2018/19
    © REUTERS / Jason Lee
    فازت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون بمسابقة "ملكة جمال العالم 2018"، حيث أقيمت المسابقة في جزيرة هاينان الصينية

    من "فراشات الكون" المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون 2018"، ومسابقة "أكل الفلفل الحار" في الصين، إلى حفل الكرملين الدولي للرقص في موسكو، إلى أحداث فرنسا التي لا تزال مستعرة - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, الفلبين, السنغال, تايلاند, كندا, تركيا, فرنسا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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