الحسناء التي نالت إعجاب الكون

فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي ،(Catriona Gray) في منافسة بجانب ملكتي جمال فنزويلا وجنوب أفريقيا.
وإليكم التفاصيل المصورة في ألبومنا.
شاهد أيضا — متحولة جنسيا تقترب من الحصول على لقب ملكة جمال الكون
انتهت مسابقة "ملكة جمال الكون لعام 2018" في العاصمة التايلاندية بانكوك، بفوز الفلبينية كاتريونا غراي.
فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي ،(Catriona Gray) في منافسة بجانب ملكتي جمال فنزويلا وجنوب أفريقيا.
وإليكم التفاصيل المصورة في ألبومنا.
شاهد أيضا — متحولة جنسيا تقترب من الحصول على لقب ملكة جمال الكون
من "فراشات الكون" المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون 2018"، ومسابقة "أكل الفلفل الحار" في الصين، إلى حفل الكرملين الدولي للرقص في موسكو، إلى أحداث فرنسا التي لا تزال مستعرة - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
ويشارك في هذا الحفل شبان يرتدون الزي العسكري، وفتيات بفساتين حفلات الرقص الكلاسيكية، من مختلف الدول، ويخلقون جواً مذهلاً في قاعة "غوستيني دفور".
يحتفل في 11 ديسمبر/ كانون الأول باليوم العالمي للجبال من كل عام.
مدير المشروع "Water.Shapes.Earth"، المصور والمصور الصحفي ميلان راديسكيس، غالباً ينشر في "ناشونال جيوغرافيك" (National Geographic)، و"بي بي سي وايلد لايف" (BBC Wildlife)، وغيرها من المجلات العالمية الشهيرة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)