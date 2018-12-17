الحسناء التي نالت إعجاب الكون

من "فراشات الكون" المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون 2018"، ومسابقة "أكل الفلفل الحار" في الصين، إلى حفل الكرملين الدولي للرقص في موسكو، إلى أحداث فرنسا التي لا تزال مستعرة - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"