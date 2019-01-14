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22:41 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    تعرجات الصحاري ليست عائقا أمام وحوش "رالي داكار 2019"

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    • سائقا السيارة Gelly Auto Shell Lubricant Cooper: الفرنسي فيليب غاش ومساعده البلجيكي ستيفان بريفوت، خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار 2019 بين تاكنا وأريكيبا، بيرو 11 يناير/ كانون الثاني 2019
    • مشهد لسباق رالي داكار 2019 في مرحلته الخامسة بين تاكنا وأريكيبا، بيرو 11 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق البرتغال- سائق الدراجة النارية هوندا البرتغالي باولو غونسالفيس، خلال المرحلة الأولى من سباق رالي داكار 2019 بين ليما وبيسكو، بيرو 7 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق إسبانيا - سائقا السياراة الصغيرة ميني الإسبانيان ناني روما ومساعده ألكسندر هارو برافو، خلال المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2019 بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا، بيرو 8 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق فرنسا - سائقا سيارة بيجو الفرنسيان سيباستيان لويب ومساعده دانيال يلينا، خلال المرحلة السادسة من سباق رالي داكار 2019 بين أريكيبا وسان خوان دي ماركونا، بيرو 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    • سائقا السيارة الصغيرة البولندي ياكوب برزيغونسكي، ومساعده البلجيكي توم كولسول، خلال المرحلة الرابعة من سباق رالي داكار 2019 بين أريكيبا وتاكنا، بيرو 10 يناير/ كانون الثاني 2019
    • سائق دراجة نارية خلال المرحلة السادسة من سباق رالي داكار 2019 بين أريكيبا وسان خوان دي ماركونا، بيرو 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    • سيارة/ شاحنة SxS خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار 2019 بين تاكنا وأريكيبا، بيرو 11 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق الأرجنتين - سائق مركبة X-Raid الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ومساعده بيرناردو غراو، خلال المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2019 بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا، بيرو 8 يناير/ كانون الثاني 2019
    • أحد المشاركين خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار 2019 بين تاكنا وأريكيبا، بيرو 11 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق فرنسا - سائقا المركبة الفرنسيان سيريل ديبريس ومساعده جان بول كوتريت ، خلال المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2019 بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا، بيرو 8 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق إسبانيا - سائق الدراجة النارية Sherco TVS الإسباني لورينزو سانتولينو، خلال المرحلة السادسة من سباق رالي داكار 2019 بين أريكيبا وسان خوان دي ماركونا، بيرو 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Carlos Jasso
    سائقا السيارة "Gelly Auto Shell Lubricant Cooper": الفرنسي فيليب غاش ومساعده البلجيكي ستيفان بريفوت، خلال المرحلة الخامسة من سباق "رالي داكار 2019" بين تاكنا وأريكيبا، بيرو 11 يناير/ كانون الثاني 2019

    لقطات مدشهة من سباق "رالي داكار 2019" في بيرو.

    انطلقت المنافسات الأولى لهذا السباق في عام 1978، وقد بدأت من باريس حتى مدينة دكار عاصمة السنغال.

    إلا أن النسخة الـ 41 من "رالي داكار 2019" تقام بالكامل في بلد واحد — بيرو. نقطة الانطلاق والنهاية في العاصمة ليما، في الفترة من 6 وحتى 17 يناير/ كانون الثاني. وتبلغ طول المسافة الإجمالية 5603 كلم، تتضمن 14 مرحلة خاصة بالسرعة غالبيتها مسارات ترابية وكثبان رملية بطول 2961 ألف كلم.

    هذا السباق متاح للهواة والمحترفين على حد سواء، وعادة ما يشكل الهواة نسبة 80% من المشاركين. وتتراوح مدة السباق من عشرة إلى أربعة عشر يوماً، وتختلف مسافته كل يوم، يقطع فيها المشاركون أراضي شديدة الوعورة تتراوح ما بين الأراضي الطينية والجبال الصخرية والكثبان الرملية.

    مراحل "رالي داكار 2019" في بيرو

    7 كانون الثاني/ يناير  المرحلة الأولى ـ ليما ـ بيسكو (331 كلم ـ 81 كلم مرحلة خاصة)

    8 ـ1      المرحلة الثانية ـ بيسكو ـ سان خوان دي ماركونا (554 كلم ـ 342 كلم مرحلة خاصة)

    9ـ1       المرحلة الثالثةـ سان خوان دي ماركونا ـ أريكيبا (799 كلم ـ 331 كلم مرحلة خاصة)

    10ـ1     المرحلة الرابعة ـ أريكيبا ـ موكيغا ـ أريكا ـ تاكنا (664ـ 352 كلم مرحلة خاصة)

    11ـ1     المرحلة الخامسة ـ موكيغا ـ أريكيبا ـ تاكنا ـ أريكيبا (714 كلم ـ 345 كلم مرحلة خاصة)

    12ـ 1 يوم راحة (أريكيبا)

    13ـ 1    المرحلة السادسة ـ أريكيبا ـ سان خوان دي ماركونا (810 كلم ـ 317 كلم مرحلة خاصة)

    14ـ 1    المرحلة السابعة ـ سان خوان دي ماركونا ـ سان خوان دي ماركونا (387 كلم ـ 323 كلم مرحلة خاصة)

    15ـ 1    المرحلة الثامنة ـ سان خوان دي ماركونا ـ بيسكو (576 كلم ـ 361 كلم مرحلة خاصة)

    16ـ1     المرحلة التاسعة ـ بيسكو ـ بيسكو (410 كلم ـ 313 كلم مرحلة خاصة)

    17ـ1     المرحلة العاشرة ـ بيسكو ـ ليما (358 كلم ـ 112 كلم مرحلة خاصة)

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    أخبار بيرو, رالي داكار 2019, بيرو
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