تعرجات الصحاري ليست عائقا أمام وحوش "رالي داكار 2019"

انطلقت المنافسات الأولى لهذا السباق في عام 1978، وقد بدأت من باريس حتى مدينة دكار عاصمة السنغال.

إلا أن النسخة الـ 41 من "رالي داكار 2019" تقام بالكامل في بلد واحد — بيرو. نقطة الانطلاق والنهاية في العاصمة ليما، في الفترة من 6 وحتى 17 يناير/ كانون الثاني. وتبلغ طول المسافة الإجمالية 5603 كلم، تتضمن 14 مرحلة خاصة بالسرعة غالبيتها مسارات ترابية وكثبان رملية بطول 2961 ألف كلم.

هذا السباق متاح للهواة والمحترفين على حد سواء، وعادة ما يشكل الهواة نسبة 80% من المشاركين. وتتراوح مدة السباق من عشرة إلى أربعة عشر يوماً، وتختلف مسافته كل يوم، يقطع فيها المشاركون أراضي شديدة الوعورة تتراوح ما بين الأراضي الطينية والجبال الصخرية والكثبان الرملية.

مراحل "رالي داكار 2019" في بيرو

7 كانون الثاني/ يناير المرحلة الأولى ـ ليما ـ بيسكو (331 كلم ـ 81 كلم مرحلة خاصة)

8 ـ1 المرحلة الثانية ـ بيسكو ـ سان خوان دي ماركونا (554 كلم ـ 342 كلم مرحلة خاصة)

9ـ1 المرحلة الثالثةـ سان خوان دي ماركونا ـ أريكيبا (799 كلم ـ 331 كلم مرحلة خاصة)

10ـ1 المرحلة الرابعة ـ أريكيبا ـ موكيغا ـ أريكا ـ تاكنا (664ـ 352 كلم مرحلة خاصة)

11ـ1 المرحلة الخامسة ـ موكيغا ـ أريكيبا ـ تاكنا ـ أريكيبا (714 كلم ـ 345 كلم مرحلة خاصة)

12ـ 1 يوم راحة (أريكيبا)

13ـ 1 المرحلة السادسة ـ أريكيبا ـ سان خوان دي ماركونا (810 كلم ـ 317 كلم مرحلة خاصة)

14ـ 1 المرحلة السابعة ـ سان خوان دي ماركونا ـ سان خوان دي ماركونا (387 كلم ـ 323 كلم مرحلة خاصة)

15ـ 1 المرحلة الثامنة ـ سان خوان دي ماركونا ـ بيسكو (576 كلم ـ 361 كلم مرحلة خاصة)

16ـ1 المرحلة التاسعة ـ بيسكو ـ بيسكو (410 كلم ـ 313 كلم مرحلة خاصة)

17ـ1 المرحلة العاشرة ـ بيسكو ـ ليما (358 كلم ـ 112 كلم مرحلة خاصة)