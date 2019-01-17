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17:17 17 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الدول الأكثر أمانا في العالم... ودولة عربية على رأسها

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    • كوبنهاغن، الدنمارك
    • مدينة سبليت، كرواتيا
    • مدينة براغ، التشيك
    • مدينة ياش، رومانيا
    • أرمينيا
    CC0 / Pixabay
    مدينة الدوحة، قطر

    نشرت مؤسسة "نامبيو" أخيرا مؤشر الأمان في أكثر من 100 دولة في العالم، وفقا لمعيار حدوث الجرائم فيها.

    احتفظت قطر بتميزها العالمي كأفضل بلد بين الدول العربية، وكذلك على الصعيد العالمي، بعد أن احتلت المرتبة الأولى من حيث السلامة والأمن في قائمة تضمنت 118 دولة، عربية وأجنبية. وفقاً لأحدث تقرير سنوي صادر عن "نومبيو" (Numbeo*)، أكبر قاعدة بيانات في العالم عن المساهمين بيانات عن المدن والبلدان.

    يعتبر سجل قطر المتميز خلال هذه الفترة امتداداً لإنجازاتها في السنوات الماضية، وتحديداً خلال الفترة من 2015 إلى 2018، حيث حافظت على المركز الأول في العالم العربي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول عالمياً في عامي 2017 و  2019- يعكس المستوى الثابت والمتميز للأمن والسلامة اللذين يتمتع بهما البلد، والانخفاض الكبير في معدلات الجرائم.

    ووفقًا لمعاير التصنيف، يتم ترتيب الدول حسب الترتيب العكسي — حيث تحتل الدولة التي تحتل المرتبة 118  أدنى معدل للجريمة وتحتل المرتبة الأولى من حيث السلامة والأمن. وسجلت قطر ما مجموعه 13.26 نقطة في مؤشر الجريمة، حيث كانت أدنى نقطة (من النقاط تبدأ من صفر إلى مائة). وفقاً لهذا التصنيف، جاءت قطر في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر أماناً حيث حصلت على 86.74 نقطة في مؤشر السلامة خلال العام الحالي.

    واحتلت المدن العربية الأخرى من حيث مؤشر السلامة والأمن المراتب التالية: الإمارات العربية المتحدة (3)، سلطنة عُمان (14)، المملكة العربية السعودية (25)، مملكة البحرين (31)، الكويت (33)، الأراضي الفلسطينية (41)، تونس (54)، الأردن (60)، لبنان (61)، العراق (66)، الجزائر (76)، المغرب (82)، مصر (83)، ليبيا (97)، وسوريا (103).

    بينما احتلت روسيا — المرتبة 53، والولايات المتحدة الأمريكية — المرتبة 74.

    *تقدم مؤسسة "نامبيو"، معلومات حديثة عن ظروف المعيشة، ومؤشرات الإسكان، والرعاية الصحية، وحركة المرور، والجريمة والتلوث في العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, سلوفينيا, إستونيا, سنغافورة, جورجيا, كرواتيا, رومانيا, سلطنة عمان, النمسا, فنلندا, الإمارات العربية المتحدة, سويسرا, أرمينيا, قطر, الإمارات, تايوان, الصين, اليابان
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