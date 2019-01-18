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18:41 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    من موجات حر وبرد في أنحاء العالم...إلى ركاب مترو "بدون سراويل" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • موجة حر تضرب مدينة يلبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    • مهرجان لاي لومينارياس في قرية سان بارتولومي دي بيناري، إسبانيا
    • مظاهرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لندن 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    • كلاب الهاسكي تنبح على بعضها البعض في بلدة بردسك، منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    • عرض أزياء خريف/ شتاء 2019/20 في باريس، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
    • مظاهرات لمعملي المدارس اليونانية خارج البرلمان اليوناني في أثينا، احتجاجا على خطط الحكومة لتغيير اجراءات التوظيف في القطاع العام، 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    • قطعة جليد ضخمة على شكل دائرة، تطفو على سطح نهر بريسامبسكوت في مدينة ويستبروك، ولاية ماين الأمريكية 16 يناير/ كانون الثاني 2019
    • عودة الدبابة العريقة تي - 34 إلى الوطين. تشيتا، روسيا. كانت في السابق في خدمة جيش لاوس. سلّمت لاوس روسيا 30 دبابة من طراز تي-34.
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    • قارب سياحي على نهر موسكو
    • المعرض الدولي للقطط International Feline Expo في كوستا ريكا، سان جوزيه 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    • عرض أزياء خريف/ شتاء 2019/20 من تصميم جون هارلو، في ميلانو، إيطاليا 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    • جنود يشاركون في إزالة الثلوج الكثيفة من على سطح منزل في ويرفنوينغ، النمسا 16 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فتيات يرتدين الزي التقليدي الياباني كيمونو ويحتفلن بسن البلوغ - العشرين من العمر - في متنزه توشيماين الترفيهي في يوم القدوة ، وهو يوم عطلة وطني، في طوكيو، اليابان، 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    • سيارات تشتعل في موقع الهجوم المسلح في نيروبي، كينيا 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    • جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019
    • إحدى المشاركات في الحفل السابع لرقص القاعات الكبير في روما، مكرسة لذكرى الملحن الروسي تشايكوفسكي
    • تحطم الطائرة الإيرانية بوينغ 707 في محافظة ألبرز، في منطقة سكنية بضواحي طهران، إيران 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    • عمال الفحم في السوق وهم يفرغون عبّارة في دكا، بنغلاديش، 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    • أشخاص يفرون من هجوم إرهابي على فندق في نيروبي، كينيا 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فريق روسيا كاماز-ماستير المشارك في سباق رالي داكار 2019 في بيرو، خلال المرحلة الثالثة، في فئة قيادة الشاحنات، بين سان خوان دي ماركون وأريكيبا، سائقي الفريق: دميتري سوتنيكوف، ودميتري نيكيتين، وإلنور موستافين
    • تسبح طالبة الأحياء البحرية، البرازيلية إيزابيلا كاردوزو، 21 عاما، كعروس البحر في حوض ريو دي جانيرو (AquaRio) لتوجيه الانتباه إلى مخاطر تلوث المحيطات في الحياة البحرية في ريو دي جانيرو، البرازيل في 14 يناير/ كانون الثاني 2019.
    • موسكو وضواحي موسكو - موقف لسيارات شركة رينو
    • مهرجان ماها كومبه ميلا - يأتي الزهاد والقديسين والنسّاك (من طبقة السادهو) والمتعبدين من فئة الكالبافاسي والزوار، يسيطر عليهم شعور بوحدة المقصد، بأن يتخلصوا من الشرور، ويتطهروا في النهر المقدس، يتوافدون إلى المكان ويغمرون أجسادهم في مياه النهر شديدة البرودة، يقودهم زاهدون عراة يكسو أجسادهم الرماد وبعضهم يعيش في الكهوف، يكونون عراة إلا من سترة على الوسط، ومنهم من يخلع تلك السترة ليكون عاريا تماما، الهند 15 يناير/ كانون 2019
    • استمرار احتجاجات السترات الصفراء - الشرطة الفرنسية تفرق المتظاهرين في باريس، يناير/ كانون الثاني 2019
    • عرض أزياء خريف/ شتاء 2019/20 في إطار أسبوع الموضة في برلين، ألمانيا 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    • بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرة الـ 75 لرفع حصار لينينغراد، ساحة القيصر (دفورتسوفايا بلوشاد)، في سان بطرسبورغ
    • الممثلة ساره سيلفرمان تخرج معصومة العينين إلى المنصة لتستلم جائزة Critics Choice Awards، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 13 يناير/ كانون الثاني 2019
    • عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
    • فعالية بدون سروال في مترو الأنفاق السنوية، نيويورك، الولايات المتحدة يناير/ كانون الثاني 2019
    • الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري
    © AP Photo / Andy Brownbill
    موجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019

    بين موجات حر وبرد في مختلف دول العالم، وركاب مترو أنفاق "بدون سراويل"، وخروج منتخاب عربية من تصفيات كأس أمم آسيا لعام 2019 إلى الاحتفال بـ "سن البلوغ" في اليابان - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف أماكن العالم من فريق عمل "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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