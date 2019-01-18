من موجات حر وبرد في أنحاء العالم...إلى ركاب مترو "بدون سراويل" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

بين موجات حر وبرد في مختلف دول العالم، وركاب مترو أنفاق "بدون سراويل"، وخروج منتخاب عربية من تصفيات كأس أمم آسيا لعام 2019 إلى الاحتفال بـ "سن البلوغ" في اليابان - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".