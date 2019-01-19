مدن روسيا...بسكوف العريقة

بسكوف - إحدى مدن روسيا، تابعة للمركز الإداري لمنطقة بسكوف، تقع على نهر فيليكايا (تعني باللغة الروسية: العظيمة) عند التقائها مع نهر بسكوف، في الشمال الغربي لروسيا. وتبعد عن العاصمة موسكو حوالي 730 كلم.

يرجع تاريخ المدينة إلى ظهور أولى سجلات مكتوبة لمنطقة بسكوفشينا (حديثا: بسكوف) إلى عام 903 م. وارتبط ذلك بتسجيل حدث بارز بالمنطقة: زواج الأمير إيغور بمواطنة محلية الأميرة أولغا. وحسب الاكتشافات الأثرية في المنطقة، فإن أول مستوطنة سلافية على أراضي كرملين بسكوف تعود بالفعل إلى القرن التاسع.

وفقا لعلماء الآثار، فإن عمر المدينة يقدر 1500-2000 سنة.

في عام 1944، أصبحت مدينة بسكوف مركز منطقة بسكوف، وفي عام 2010 حصلت على لقب "مدينة المجد العسكري".

أماكن مشهورة لدى السياح

بسكوف هي إحدى أهم المراكز السياحية التي تجلب السياح الروس والأجانب في منطقة بسكوف.

ومن الأماكن لدى السياح: كاتدرائية الثالوث، قلعة بسكوف (القرن التاسع)، دير الرجال "ميروجسكي" (عام 1156)، والدير الأكبر والأشهر: "سفياتو-أوسبينسكي بسكوفو-بيتشيرسكي" (عام 1473)، وغرف "بوغانكين" (عام 1670) — وهو الآن متحف للفنون الجميلة، وعدد من كنائس بسكوف القديمة مدرجة في قائمة التراث الثقافي لروسيا الاتحادية. كما يوجد في جنوب مدينة بسكوف، متحف الشاعر الروسي الشهير ألكسندر بوشكين، حيث عاش سنين حياته وألّف سطروه الجميلة، والتي تنعكس كثيرا في روايته الشعرية "يفغيني أونيغين" (عام النشر للرواية كاملة: 1833).

وهنا، في عام 1917، أعلن امبراطور روسيا القيصرية الأخير نيكولاي الثاني تنازله عن العرض.

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