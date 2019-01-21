النساء يتحولن إلى ورود... مصمم هولندي يقدم عرضا ساحرا في باريس

قدم المصمم الهولندي، آيريس فان هيربن، تصاميمه الجديدة ربيع - صيف 2019، اليوم الاثنين، في باريس.

وقال فان هيربن، يمكن للأزياء أن تكون أكثر من مجرد نزعة استهلاكية، الموضة هي بداية جديدة وطريقة للتعبير عن الذات، لذلك عملي هو تسجيد للأفكار المجردة مع استخدام تقنيات جديدة، وليس إعادة ابتكار الأفكار القديمة.

وأضاف المصمم، أجد عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد رائعة، لأنني أعتقد أنه مسألة وقت فقط قبل أن نرى الملابس التي نرتديها اليوم تنتج بهذه التقنية، فهي طريقة تصنيع تختلف تماما، وستكون مصدر إلهام كبير للأفكار الجديدة.

واستخدم هيربن عدة طبقات من الأقمشة لخلق هذه التصاميم، التي تعرض النساء وكأنهن ورود وطيور عملاقة بألوان طيفية ما بين الأزرق والبرتقالي.