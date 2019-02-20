صنع في روسيا: الليموزين الفاخر "أوروس" يدهش الجميع في أبوظبي

أقيم العرض الأول لسيارة "أوروس" في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" وتم تقديمها في جناح شركة "توازن" الإمارتية.

عُرضت سيارة الليموزين "أوروس" من فئة "Aurus Senat Limousine L700" من مشروع "كورتيج" باللون الأبيض لأول مرة في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي.

وتم عرض الليموزين "أوروس" في جناح مغلق تابع لشركة "توازن" الإماراتية، حيث استثمرت الشركة مبلغا قدره 110 مليون يورو في تطوير نموذج هذه السيارة. وبذلك تمتلك حصة 30٪ من العلامة التجارية الجديدة.

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف "أنه يجري الآن النظر في إمكانية إنتاج أحد إصدارات عائلة "أوروس" في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة".