انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند

انطلقت فعاليات الملتقى والمؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019" الـ 14 في أبو ظبي، الإماراتية أبو ظبي، يوم أمس الأحد، بمشاركة أكثر من 1300 شركة للصناعات الدفاعية والعسكرية.