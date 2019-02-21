انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، عشية افتتاح معرض الطيران الجوي-الفضائي "آيرو إنديا 2019" (Aero India 2019)، أن طلبات الهند بلغت قيمة 10 مليارات دولار.
ويعقد المعرض في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري في بنغالور.
انطلق مؤتمر ومعرض عسكري آخر، في هذه الأيام، في الهند - المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في بنغالور.
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، عشية افتتاح معرض الطيران الجوي-الفضائي "آيرو إنديا 2019" (Aero India 2019)، أن طلبات الهند بلغت قيمة 10 مليارات دولار.
ويعقد المعرض في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري في بنغالور.
أقيم العرض الأول لسيارة "أوروس" في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" وتم تقديمها في جناح شركة "توازن" الإمارتية.
المدينة كلها تشبه المسرح الكبير. الحدث الأكثر روعة هو العرض "العائم"، ويضم مشاركين يرتدون أزياء جميلة وأقنعة ساحرة ويسردون حكايات خرافية - وكل ذلك على قوارب "الغندول" (أو الجندول).
الدورة الـ 38 لأكبر تمرين عسكري متعدد الجنسيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "كوبرا غولد 2019" (الكوبرا الذهبية: Gold Cobra) جرت هذا العام.
انطلقت فعاليات الملتقى والمؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019" الـ 14 في أبو ظبي، الإماراتية أبو ظبي، يوم أمس الأحد، بمشاركة أكثر من 1300 شركة للصناعات الدفاعية والعسكرية.
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