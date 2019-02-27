في أعماق البحار... الفائزون في مسابقة التصوير تحت الماء 2019

بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بدقة الملاحظة فيما يخص عالم البحار والمحيطات، قد يبدو العالم تحت الماء غير واقعي وساحرا.

المحيط جميل بدرجة ما هو خطير؛ ولا يمكن التنبؤ ما قد يحدث في أعماق هذا العالم الغامض.

تم اختيار أفضل صور المتنافسين في مسابقة "التصوير تحت الماء لعام 2019" (Underwater Photography Of The Year 2019)، من حوالي 5000 طلب من قبل المصورين المحترفين من مختلف أنحاء العالم.

صورة بعنوان "التحدي" (The Gauntlet) للمصور البريطاني (Richard Barnden)، والفائز في المسابقة"

أظهر المصورون الجمال الفريد لعالم ما تحت الماء وكانت النتيجة غير متوقعة ومبهرة. فلنلقِ نظرة على أعمال المصورين التي نالت إعجاب لجنة المسابقة والجوائز التي نالها.