"الانتصار السوري"...قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يجوب المدن الروسية

وصل قطار "الانتصار السوري" (سيرييسكي بيريلوم) إلى مدينة بيلغورود الروسية، ضمن جولته التي تشمل زيارة 60 مدينة روسية.

القطار الذي يعرض للمرة الأولى عددا من الأسلحة التي استخدمها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في سوريا ضد السكان المحليين والجيش السوري وحلفائه.

وتمكن الآلاف من سكان بيلغورود من مشاهدة عدد كبير من الأسلحة والمعدات الحربية التي تنوعت ما بين الدبابات تم إضافة تعديلات عليها من قبل المسلحين.

بالإضافة لعدد من السيارات الحربية "الهامر" الأمريكية وعدد من المدرعات التي تستخدم في عدد من الجيوش الأوروبية.

كما تم عرض مجموعة من راجمات الصواريخ التي استخدمها الإرهابيون.