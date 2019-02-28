الدفاع عن النفس للمرأة العراقية... تدريبات الكراتيه في جبال السليمانية

كيوكوشن - هو نمط من أنماط رياضة الكاراتيه - "كاراتيه الاتصال الكامل" - تأسست في عام 1964 من قبل الكوري-الياباني ماسوتاتسو أوياما (Masutatsu Oyama).

"كيوكوشن" (Kyokushin) — كلمة يابانية تعني "الحقيقة المطلقة".

ويعد هذه النمط في الكاراتيه، اليوم، من أقوى الأنماط وأشهرها وأكثرها انتشارًا في العالم. كما وإنها متجذرة في فلسفة تحسين الذات والانضباط والتدريب الصعب.

وجذب هذا الأسلوب في الرياضة القتالية جاذبية دولية، حيث يقدّر عدد الممارسين لها، على مدى السنوات الـ 40 الماضية، أكثر من 12 مليون شخص.

وفي ألبوم "سبوتنيك"، نعرض لكم تدريبات أعضاء نادي "كيوكوشن كاراتيه" العراقي في جبال منطقة السليمانية.

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