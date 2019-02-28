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15:58 28 فبراير/ شباط 2019
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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر فبراير 2019

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    • نشر العلم الوطني لروسيا الاتحادية، الذي تبلغ مساحته 1423 مترا مربعا، غير مسجل على جليد بحيرة بايكال، أكبر خزان للمياه العذبة في العالم. تم تسجيل هذه الفعالية في كتاب للأرقام القياسية في روسيا والعالم.
    • أحد أعضاء نادي السباحة الشتوية في نوفوسيبيرسك الروسية، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 38 تحت الصفر المئوي
    • المشاركون في مسيرة لدعم وحدة إسبانيا في ساحة كولومبس في مدريد، فبراير/ شباط 2019 وتم تنظيم هذه الفعالية من قبل الحزب الشعبي مواطنون وحزب فوكس (VOX )، في أعقاب الاستياء الجماعي من الحوار السياسي مع حكومة كتلونيا.
    • الروسية إرينا إفانوفا أثناء القفز بالزانة في إطار بطولة ألعاب القوى للسيدات روسكايا زيما - 2019 في موسكو
    • الفتيات أثناء جلسة قبول للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2019 في مركز التسوق أفيمول سيتي في موسكو
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تدريبات الجودو مع أحد أعضاء الفريق الوطني الروسيفي المركز الرياضي يوغ-سبورت
    • عسكريون روس أثناء مسابقة التدريب الميداني الحدود الإلكترونية (إليكترونيي روبيج) بين فصائل القوات لمكافحة الحرب الإلكترونية في ميدان كاداموفسكي في منطقة روستوف الروسية
    • المركز التاريخي لمدينة آنسي، الفرنسية
    • الحياة بعد الحرب، امرأة تحمل خبزا وتسير في أحد شوارع حي صلاح الدين في حلب، سوريا
    • أحد المشاكرين في احتجاجات أنصار استقلال كتالونيا عن إسبانيا
    • غوريلا السهول الغربية في حديقة موسكو للحيوانات (التي احتفلت هذا بعامها الـ 155 على تأسيسها هذا العام)، 12 فبراير/ شباط 2019
    • الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي خطابا أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا فبراير/ شباط 2019
    • جزيرة كاميني وسط بحيرة سيام أوزيرو في حي برياجينسك في منطقة كاريليا الروسية
    • لافتة لمتظاهارين في كييف والمطالبين باجراء انتخابات رئاسية نظيفة في أوكرانيا
    • المشاركون في متظاهرات السترات الصفراء في باريس، التي تستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2018
    • ظهور القمر العملاق في موسكو، لأول مرة هذا العام في روسيا 19 فبراير/ شباط 2019
    • زيارة رسمية لرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى سوتشي، 13 فبراير/ شباط 2019
    • موظفون يجمعون أزهار توليب، ويستعدون لاستقبال الربيع، ولأهم حدث شهر مارس/ آذار القادم - ألا وهو يوم المرأة العالمي (8 مارس)، نوفوسيبيرسك، روسيا
    • قباب كاتدرائية التجلي في مدينة أوغليتش الروسية. وفي خلفية الصورة محطة أوغليتش الكهرومائية
    • فريق الجمباز الإيقاعي الروسي خلال بطولة الجائزة الكبرى في موسكو
    • عرض لطيور الصقور سوكول شو (عرض الصقور) في حديقة سوكولنيكي في موسكو
    • اشتباكات بين أعضاء الشرطة الفرنسية ومتظاهري مسيرة السترات الصفراء في باريس، التي تستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    • الحياة بعد الحرب، حي صلاح الدين، حلب، سوريا
    • لاعبا كرة السلة: أوتيلو هانتر من نادي بي بي كا تس إس كا، موسكو (يمين)، و أوندرجي بالفين من نادي غراند كاناريا، إسبانيا (يسار)، خلال بطولة الدوري الأوروبي 2018/2019
    • سباق الكلاب بيرينغيا في منطفة بيتروبالوفسك كاماشاتسكي الروسية
    • المشاركون في متظاهرات السترات الصفراء في باريس، التي تستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2018
    • ألعاب نارية في حديقة النصر (بارك بوبيدي) في موسكو، بمناسبة عيد حماة الوطن، 23 فبراير/ شباط 2019
    • الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، 20 فبراير/ شباط 2019
    • الجيش اليافع (يون أرميا) الروسي أثناء فعالية بيليه تشاكي (النوارس البيضاء) أمام نصب تذكاري مالايا زيمليا (الأرض الصغرى) في نوفوروسيسك الروسية
    • راقصة باليه، نتاليا أوغنيفا، في دور أوديت من مسرحية الباليه ليبيدينويه أوزيرو (بحيرة البجع) في قصر الكرملين
    • وصل قطار الانتصار السوري (سيرييسكي بيريلوم) إلى مدينة بيلغورود الروسية، ضمن جولته التي تشمل زيارة 60 مدينة روسية. من المخطط أن يتوقف القطار لمدة لا تزيد عن بضع ساعات، بحيث يمكنك التعرف على ما يحتويه من معرض غنائم الحرب السورية ضد الإرهاب. ومن المقرر أن يقطع القطار رحلته في غضون 75 يومًا قبل أن يعود إلى موسكو في 27 أبريل/ نيسان 2019
    • ناطحات سحاب المجمع الاقتصادي موسكفا سيتي (موسكو سيتي) وسط العاصمة الروسية موسكو
    • تخزين العلب المضغوطة في مصنع إعادة تدوير النفايات الصلبة في بلدة روشال، على بعد حوالي 140 كم شرق موسكو، روسيا
    • المتأهلات إلى نهائي مسابقة حسناء سيفاستوبل 2019 في سيفاستوبل، القرم، روسيا
    • أشخاص يسيرون في مدينة جنيف، سويسرا
    © Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
    نشر العلم الوطني لروسيا الاتحادية، الذي تبلغ مساحته 1423 مترا مربعا، على جليد بحيرة بايكال، أكبر خزان للمياه العذبة في العالم. تم تسجيل هذه الفعالية في كتاب للأرقام القياسية في روسيا والعالم.

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر فبراير/ شباط لعام 2019     

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, راديو سبوتنيك, وكالة سبوتنيك, سبوتنيك, روسيا الاتحادية, موسكو, روسيا
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