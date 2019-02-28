أفضل صور "سبوتنيك" في شهر فبراير 2019

نشر العلم الوطني لروسيا الاتحادية، الذي تبلغ مساحته 1423 مترا مربعا، على جليد بحيرة بايكال، أكبر خزان للمياه العذبة في العالم. تم تسجيل هذه الفعالية في كتاب للأرقام القياسية في روسيا والعالم.