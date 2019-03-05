أفضل مواقع الجذب السياحي في العالم وبينها عربية وروسية

وتصدرت قائمة أفضل معالم الجذب السياحي — ساحة إسبانيا في إشبيلية.

وتلتها المواقع العشرة: جبل ماترهورن في سويسرا، الحديقة التاريخية "ماترهورن" في جبال الألب بينين على الحدود بين سويسرا وإيطاليا، كتدرائية مسجد قرطبة في قرطبة الأندلسية، جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، متحف فان غوغ في أمستردام، البحيرة الزرقاء في أيسلندا، أكروبوليس أثينا، مبنى البرلمان المجري في بودابست، وحديقة جبال سموكي العظيمة الوطنية في الولايات المتحدة.

وتشمل القائمة أيضا المعالم الروسية — متحف الأرميتاج الحكومي في مدينة سان بطرسبورغ، الذي جاء في الترتيب الـ 25.

عند تقييم لمواقع الجذب السياحي حول العالم، أخذ المحللون بعين الاعتبار تعليقات السياح، وتقييم أماكن إقامتهم على مواقع الحجز الإلكتروني، وتوفر وسائل النقل، ومستوى الأمان، وكذلك عدد ذكر الأماكن التي ظهرت في موقع "إنستغرام".