معرض جنيف الدولي و"أوروس" الروسية تظهر بإطلالتها البرونزية

معرض جنيف الدولي للسيارات (Salon International de l'Automobile) هو معرض سنوي يعقد في مارس/ آذار، في مدينة جنيف السويسرية.

عُقد أول معرض للسيارات في جنيف في ربيع عام 1905 وضم 59 نموذجا. كما أقيم المعرض التالي في جنيف، بينما للمعرض الثالث اختيرت مدينة زيوريخ.

اضطر المعرض السويسري للسيارات الانتظار حتى عام 1923، لينعقد مرة أخرى في جنيف. وفي العام ذاته، تم تنظيم لجنة دائمة للمعرض الدولي للسيارات، ونتيجة لذلك، أقيم المعرض في ربيع عام 1924 وشهد نجاحا — 200 نموذج وحوالي 68 ألف زائر.

توقف عمل المعرض أثناء الحرب، ثم عاد إلى الساحة العالمية وبشكل منتظم منذ عام 1947.

توسع موضوع المعرض في عام 1984، عندما اتخذ القرار بشمل الدراجات النارية.

سجل رقم قياسي للحضور في عام 2015 — وهو عام الذكرى المئوية للقيام أول معرض جنيف للسيارات.

يستضاف المعرض في باليكسبو، وهو مركز للمؤتمرات يقع بالقرب من مطار جنيف كوينترين الدولي. ينظم المعرض من قبل المنظمة الدولية للهندسة والمركبات (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)، ويعتبر أحد أهم المعارض الدولية الرئيسية للسيارات. وسيستمر من من 7 حتى 17 مارس/ آذار.

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