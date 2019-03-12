مثل سمكات البحر...هكذا يتدرب المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية

شاركت 18 متنافسة في مسابقة روسيا الوطنية "ملكة جمال الحرس الوطني في موسكو -2019"، حيث عرضن قدراتهن ومهاراتهن غير المألوفة، مما يثبت أن الخدمة في الحرس الوطني الروسي لا تمنع المرأة من أن تكون ساحرة ورشيقة واستثنائية.