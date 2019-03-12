مثل سمكات البحر...هكذا يتدرب المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية

ويقوم فريق المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية بالتحضيرات والتدريبات منذ الآن، مارس/ آذار، في مركز تدريب "أوزيرو كروغلويه" في حي دميتروفسكي بضواحي موسكو.
وإليكم لمحة لجانب التدريبات الخاصة للفريق.
ستقام بطولة العالم للألعاب المائية 2019 الـ18 في مدينة غوانغجو في كوريا الجنوبية، في الفترة من 12 إلى 28 يوليو/ حزيران، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة.
ويقوم فريق المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية بالتحضيرات والتدريبات منذ الآن، مارس/ آذار، في مركز تدريب "أوزيرو كروغلويه" في حي دميتروفسكي بضواحي موسكو.
وإليكم لمحة لجانب التدريبات الخاصة للفريق.
شاركت 18 متنافسة في مسابقة روسيا الوطنية "ملكة جمال الحرس الوطني في موسكو -2019"، حيث عرضن قدراتهن ومهاراتهن غير المألوفة، مما يثبت أن الخدمة في الحرس الوطني الروسي لا تمنع المرأة من أن تكون ساحرة ورشيقة واستثنائية.
بعض تلك النساء يقود أقوى الجيوش في العالم، بينما أخريات يحلن مشاكل البلدان الصغيرة، هن ناشطات المجتمع المدني، وصانعات الحياة المهنية، ومجندات عانين من الحرب بأنفسهن.
معرض جنيف الدولي للسيارات (Salon International de l'Automobile) هو معرض سنوي يعقد في مارس/ آذار، في مدينة جنيف السويسرية.
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