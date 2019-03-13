مدن روسيا... نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك بعيون الطائر

مصور من نوفوسيبيرسك، الروسي فاديم ماخوروف، يخرج من مدينته ليعود أخيراً من كراسنويارسك، وفي جعبته صور جوية للمدينيتن.

تعد كراسنويارسك واحدة من أكبر المدن في روسيا، وهي مركز ثقافي واقتصادي وصناعي وتعليمي في سيبيريا الوسطى والشرقية. المركز الإداري لإقليم كراسنويارسك (ثاني أكبر موقع في روسيا الاتحادية من حيث المساحة) هو مدينة كراسنويارسك. كما هي المركز الاقتصادي في شرق سيبيريا. وتعتبر كراسنويارسك بشكل غير رسمي عاصمة سيبيريا.

نوفوسيبيرسك (حتى عام 1926، كانت تسمى نوفو نيكولاييفسك) — ثالث أكبر مدينة في روسيا من حيث التعداد السكاني. وتعتبر مركز منطقة نوفوسيبيرسك، وأكبر مركز للتجارة والأعمال، والصناعة والنقل، والثقافة والعلوم في سيبيريا