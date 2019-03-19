أجمل الأنهار في العالم

يتم الاحتفال باليوم الدولي للعمل من أجل الأنهار في مارس/ آذار، في العديد من البلدان لجذب انتباه البشرية إلى بناء السدود التي تعطل النظام البيئي للكوكب.

تم تأسيس يوم 14 مارس/ آذار في أول مؤتمر دولي ضد بناء السدود الكبيرة، التي عقدت في مارس/ آذار عام 1997 في البرازيل بمبادرة من الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض (Réseau international des organismes de bassin).

المنظمات البيئية من 20 دولة، بما في ذلك: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، المكسيك، الولايات المتحدة، كما شاركت روسيا وسويسرا في هذا الحدث.

في نطاق هذا اليوم، تهدف الفعاليات المختلفة التي تنظم في العديد من بلدان العالم إلى زيادة الوعي بمشاريع الطاقة المقامة على النهر التي تضر بالحياة الطبيعية، ولتذكير أهمية الأنهار وأحواض المياه، ومناقشة مشاريع الطاقة البديلة ودعم مشاريع الحفاظ على النهر.

الأنهار، التي تحوي على مختلف أنواع الأسماك والكائنات الحية، هي أيضًا مصدر لمياه الشرب للناس وتلعب دورًا مهمًا في أنشطتهم الزراعية. يتم الترحيب بمئات الآلاف من السياح عن طريق الأنهار كل عام.