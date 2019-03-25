جنة على الأرض... تفتح أزهار الكرز حول العالم

ويُحتفل ببداية السنة الإيرانية الجديدة وأول أيام عيد النیروز (أو النوروز) بأول أيام الربيع والذي يبدأ حسب التقويم الشمسي المعتمد في إيران اليوم 21 آذار/ مارس، عيدا توارثوه عن أجدادهم منذ آلاف السنين ويشاركهم فيه العديد من شعوب المنطقة.