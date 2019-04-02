أجمل الجسور القديمة في العالم

نعرض لكم صورا لبعض الجسور العريقة والجميلة في مختلف بلدان العالم، والتي لا تتميز فقط بجمالها فحسب، بل أيضًا تقع في أماكن خيالية.
الدول: فيتنام، روسيا، الصين، إيطاليا، ألمانيا، اليمن، وغيرها.
في مختلف البلدان، لا تعد المناظر الطبيعية والمدن القديمة معالم البلاد فقط، بل أيضًا الجسور القديمة، هي مواقع تجذب السياح من كل أنحاء العالم.
نعرض لكم صورا لبعض الجسور العريقة والجميلة في مختلف بلدان العالم، والتي لا تتميز فقط بجمالها فحسب، بل أيضًا تقع في أماكن خيالية.
الدول: فيتنام، روسيا، الصين، إيطاليا، ألمانيا، اليمن، وغيرها.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
من ناحية الموضة، كانت آسيا، ومنذ فترة طويلة، في منافسة على قدم وساق مع الغرب، وفي بعض الأحيان حتى تتجاوزه. خلال أكثر من عشرين عامًا على "أسبوع الموضة"، أصبح أسبوع الموضة في الصين حدثًا بارزًا في صناعة الأزياء العالمية ومنصة معترف بها دوليًا لعرض أحدث مجموعات الأزياء للمصممين الآسيويين.
المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا" هي أكبر مسابقة للجمال تقام في البلاد، تأسست عام 1927 في باريس، وفقًا لموقع المنظمين الرسمي.
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