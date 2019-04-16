نوتردام قبل الحريق الرهيب

تعرضت كاتدرائية نوتردام دي باري لحريق هائل، يوم أمس الاثنين، ما أدى إلى انهيار سقف المبنى العريق، ومسلته الشهيرة، وأضرار كبيرة لحقت بأجزاء كثيرة منه.

وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي هي "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.

ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345، تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد في القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".

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