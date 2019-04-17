معالم دينية تاريخية في العالم تضررت من حرائق وحروب

جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" البعض من هذه الأحداث المصورة في ألبوم.
الحريق الهائل الذي دمر أيقونة باريس الشهيرة، كاتدرائية نوتردام التي تعود إلى 850 عامًا، يوم الاثنين الماضي، أصبح حدثا عالميا يُستذكر فيه أهم المعالم الدينية الأثرية التي واجهت حروبا وحرائقا هائلة خلال السنوات الماضية من عصرنا.
جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" البعض من هذه الأحداث المصورة في ألبوم.
تعرضت كاتدرائية نوتردام دي باري لحريق هائل، يوم أمس الاثنين، ما أدى إلى انهيار سقف المبنى العريق، ومسلته الشهيرة، وأضرار كبيرة لحقت بأجزاء كثيرة منه.
هذا الصيف مفعم بالنشاط والحيوية والألوان في مصر
يصادف اليوم، 12 أبريل/ نيسان، يوم الفضاء العالمي، فنتذكر رحلة أول إنسان إلى الفضاء - يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم.
يقدم التصوير بالأشعة تحت الحمراء تطورا رائعا حول الطريقة التي نرى بها العالم عادة. باستخدام مرشحات الأشعة تحت الحمراء، فإن تغيير اللون له تأثير في جعل المظهر العادي كما لو أنه من كوكب آخر.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)