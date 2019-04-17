معالم دينية تاريخية في العالم تضررت من حرائق وحروب

الحريق الهائل الذي دمر أيقونة باريس الشهيرة، كاتدرائية نوتردام التي تعود إلى 850 عامًا، يوم الاثنين الماضي، أصبح حدثا عالميا يُستذكر فيه أهم المعالم الدينية الأثرية التي واجهت حروبا وحرائقا هائلة خلال السنوات الماضية من عصرنا.