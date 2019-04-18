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13:42 18 أبريل/ نيسان 2019
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    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"

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    • زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • مشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • مشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • مشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • مشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من برج فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • مشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    © Sputnik . Aleksander Vilf
    زوار منصة المشاهدة "بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة السحاب "فيديراتسيا" (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي "موسكفا-سيتي" (موسكو سيتي)

    تحتفل منصة المشاهدة "بانوراما 360" (PANORAMA360) لناطحة السحاب "فيديراتسيا-فوستوك" بعيد ميلادها الأول هذا العام.

    افتتحت منصة المشاهدة هذه في 21 أبريل/ نيسان من العام الماضي، على ارتفاع الطابق الـ 89 من ناطحة السحاب "فيديراتسيا-فوستوك" (الاتحاد-الشرق)، ضمن المجمع الاقتصادي الدولي "موسكو سيتي"، بحيث فتح منظر بانورامي للعاصمة ومعالمها.

    ويوجد على المنصة أيضا أكبر مصنع لـ الأيس-كريم في العالم.

    ،ويوم الأحد المقبل، 21 أبريل/ نيسان، سيكون بإمكان الضيوف، من جميع الفئات العمرية، الحصول على هدايا مثيرة تتمثل في مجموعة متنوعة وغير عادية من الآيس-كريم: من شربات البرتقال أساسها النيتروجين، برولي كريم مع قطع من الشوكولاتة المقرمشة، وآيس-كريم أبيض وأسود وحتى المقلي!

    كما سيقام في المساء حفل موسيقي.

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