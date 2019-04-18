في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"

تحتفل منصة المشاهدة "بانوراما 360" (PANORAMA360) لناطحة السحاب "فيديراتسيا-فوستوك" بعيد ميلادها الأول هذا العام.

افتتحت منصة المشاهدة هذه في 21 أبريل/ نيسان من العام الماضي، على ارتفاع الطابق الـ 89 من ناطحة السحاب "فيديراتسيا-فوستوك" (الاتحاد-الشرق)، ضمن المجمع الاقتصادي الدولي "موسكو سيتي"، بحيث فتح منظر بانورامي للعاصمة ومعالمها.

ويوجد على المنصة أيضا أكبر مصنع لـ الأيس-كريم في العالم.

،ويوم الأحد المقبل، 21 أبريل/ نيسان، سيكون بإمكان الضيوف، من جميع الفئات العمرية، الحصول على هدايا مثيرة تتمثل في مجموعة متنوعة وغير عادية من الآيس-كريم: من شربات البرتقال أساسها النيتروجين، برولي كريم مع قطع من الشوكولاتة المقرمشة، وآيس-كريم أبيض وأسود وحتى المقلي!

كما سيقام في المساء حفل موسيقي.