في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"

افتتحت منصة المشاهدة هذه في 21 أبريل/ نيسان من العام الماضي، على ارتفاع الطابق الـ 89 من ناطحة السحاب "فيديراتسيا-فوستوك" (الاتحاد-الشرق)، ضمن المجمع الاقتصادي الدولي "موسكو سيتي"، بحيث فتح منظر بانورامي للعاصمة ومعالمها.
ويوجد على المنصة أيضا أكبر مصنع لـ الأيس-كريم في العالم.
،ويوم الأحد المقبل، 21 أبريل/ نيسان، سيكون بإمكان الضيوف، من جميع الفئات العمرية، الحصول على هدايا مثيرة تتمثل في مجموعة متنوعة وغير عادية من الآيس-كريم: من شربات البرتقال أساسها النيتروجين، برولي كريم مع قطع من الشوكولاتة المقرمشة، وآيس-كريم أبيض وأسود وحتى المقلي!
كما سيقام في المساء حفل موسيقي.
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