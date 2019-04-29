"عرض أزياء متواضع" على هامش القمة الروسية الإسلامية

على هامش "قمة قازان" كان هناك عرض أزياء متواضع: عرض أزياء إسلامي. ما هي "الموضة المتواضعة" في دول العالم الإسلامي؟ يجيبكم ألبوم الصور من فريق عمل "سبوتنيك".
استضافت مدينة قازان، في الفترة من 24 إلى 26 أبريل/ نيسان، القمة الاقتصادية الدولية الحادية عشرة لروسيا والعالم الإسلامي. وشارك في هذا الحدث أكثر من 3000 ممثل من 57 دولة.
على هامش "قمة قازان" كان هناك عرض أزياء متواضع: عرض أزياء إسلامي. ما هي "الموضة المتواضعة" في دول العالم الإسلامي؟ يجيبكم ألبوم الصور من فريق عمل "سبوتنيك".
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تحتفل منصة المشاهدة "بانوراما 360" (PANORAMA360) لناطحة السحاب "فيديراتسيا-فوستوك" بعيد ميلادها الأول هذا العام.
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