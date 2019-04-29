"عرض أزياء متواضع" على هامش القمة الروسية الإسلامية

إذا كنت من محبي سلسلة المسلسل الشهير "صراع العروش" (Game of Thrones)، فأنت بالتأكيد انبهرت بالمشاهد الخلابة حيث تم التصوير فيها أجمل اللقطات - ولربما أردت الذهاب إلى هناك. وحتى إن كنت ممن لا يحبس أنفاسه لنمشاهدة للموسم الأخير من الملحمة الشهيرة، فلا يمكنك أن تصرف عينيك عن هذه الأماكن الجميلة.