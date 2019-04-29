حسناوات الحرس الوطني الروسي

استضافت مدينة قازان، في الفترة من 24 إلى 26 أبريل/ نيسان، القمة الاقتصادية الدولية الحادية عشرة لروسيا والعالم الإسلامي. وشارك في هذا الحدث أكثر من 3000 ممثل من 57 دولة.