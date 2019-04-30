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15:40 30 أبريل/ نيسان 2019
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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019

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    كل الأخبار
    • يحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء مراسم الاستقبال الرسمية في الموقع أمام المدخل الرئيسي لأحد مباني المقر الحكومي في جزيرة روسكي في 25 أبريل/ نيسان 2019
    • تنظيف النصب التذكاري لرائد فضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو
    • فلاديمير زيلينسكي، المرشح الرئاسي لحزب خادم الشعب، في مقره الخاص في مركز باركوفي للمعارض والمؤتمرات بعد الإعلان عن النتائج الأولى للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأكرانية
    • بطريق في حديقة الحيوانات في موسكو
    • أطفال في الشارع بقرية زاليسنويه في مقاطعة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم
    • المشاركون في مهرجان GrelkaFest في شيريغيش، مجمع شيريغيش الرياضي والسياحي - أكبر منتجع في سيبيريا
    • الوشق في حديقة الحيوانات في موسكو
    • عروض لفنانين بالقرب من مسرح الدولة وقاعة الحفلات الموسيقية في غروزني خلال الاحتفال بيوم اللغة الشيشانية في غروزني
    • الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
    • الموسم الربيعي لبذر عباد الشمس في قرية دفوبراتسكايا في إقليم كراسنودار
    • المشاركات خلال عرض في مسابقة Miss Tattoo Sochi-2019 في سوتشي
    • المعماري كيجي في كاريليا خلال الشفق القطبي الشمالي. في جزيرة كيجي
    • الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وزوجته سفيتلانا ميدفيديفا وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء مراسم الاحتفال بعيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 28 أبريل/ نيسان 2019
    • متطوعون يوزعون شرائط جاورجيوس في ساحة الأول من مايو في نوفوسيبيرسك في إطار الحملة السنوية شريط جاورجيوس قبيل عيد النصر
    • مشاركة في السباق العام للتزحلق على طريق تافريدا بالقرب من قرية سكاليستويه في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم
    • قطة في بستان من أزهار الأقحوان في حديقة نيكيتسكي النباتية في شبه جزيرة القرم
    • المشاركات في نهائي مسابقة الجمال Miss International Mini 2019 في موسكو
    • حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس
    • زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة السحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    • المعدات العسكرية، التي تم تسليمها إلى موسكو، من موقع التدريبات العسكرية ألابينو، للمشاركة في العرض العسطري بمناسبة عيد النصر في الساحة الحمراء في 9 مايو/ أيار
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع في موسكو، 8 أبريل/ نيسان 2019
    • رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف خلال زيارته إلى جناح شركة Promobot في بيرم، 2 أبريل/ نيسان 2019
    • فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    • زوار معرض لأدلة على العدوان العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية في لوغانسك
    • مسيرة الشعلة في مدينة يريفان إلى المجمع التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن تسيتسيرناكابيرد، التي وقعت في 24 أبريل/ نيسان 1915
    • أداء رياضيات السباحة الإيقاعية في الفريق الوطني البيلاروسي، في إطار حفل كجزء من المرحلة الثالثة من بطولة العالم للسباحة الإيقاعية 2019 في قازان
    • سائح يصور قطة في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك
    • المتزلجة الروسية ألكسندرا ستيبانوفا أثناء عروضها الفني في حفل إيليا أفيربوخ: عامًا من النجاح في ملعب لوجنيكي الرياضي الصغير في موسكو
    • ضابط شرطة يتواصل مع أحد المشاركين في احتجاجات ضد التلوث البيئي في أحد شوارع لندن
    • المغنية ماروف (MARUV) خلال تقديمها لفقرة غنائية في حفل توزيع جوائز Жара Music Awards في قاعة كروكوس سيتي هول في موسكو
    • تنظيف النوافذ على واجهة فندق لوتيه بلازا في شارع نوفينسكي في موسكو
    • ألينا سانكو (من أزوف) في نهائي مسابقة ملكة جمال روسيا 2019
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    يحتفل مسيحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر أبريل/ نيسان لعام 2019.

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    أخبار روسيا اليوم, وكالة سبوتنيك, سبوتنيك, روسيا الاتحادية, موسكو, روسيا
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