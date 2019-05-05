شاهد أبرز لقطات رعب الحرب العالمية الثانية

تحتفل روسيا والشعب الروسي في العالم بتاريخ 9 مايو/ أيار من كل عام بعيد "النصر" على النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) التي استمرت منذ عام 1941 وحتى 1945، وهذه الحرب الشرسة غيرت مجرى حياة أمم كاملة.