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09:39 09 مايو/ أيار 2019
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    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"

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    • مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    • قائد القوات العسكرية لمنطقة أوديسا، فريق أول أ. خ. بابادجانيان
    • فريق أول س. إي. رودينكو يرتدي زي العرض العسكري
    • مارشال الاتحاد السوفيتي د. ف. أوستينوف وزعيم الاتحاد السوفيتي ل. إي. بريجنيف على الساحة الحمراء
    • مارشال الاتحاد السوفيتي، صاحب لقب بطل الاتحاد السوفيتي مرتين، كونستانتين روكوسوفسكي على الساحة الحمراء
    • زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين (وسط الصورة)، ومارشال الطيران العسكري ك. أ. فيرشينين (يمين) على الساحة الحمراء، عام 1946
    • مارشال الاتحاد السوفيتي، بطل الاتحاد السوفيتي، كيريل ميريتسكوف
    • مارشال الاتحاد السوفيتي، صاحب لقب بطل الاتحاد السوفيتي مرتين، إيفان كونيف
    • مارشال الاتحاد السوفيتي، نال لقب بطل الاتحاد السوفيتي مرتين، إيفان كونيف
    • مارشال قوات الاتصالات أ. إي. بيلوف أثناء العرض العسكري تكريما لثورة أكتوبر/ تشرين أول مع حفيده الأكبر أندريه، 1980
    • المارشال الطيران العسكري، نال لقب بطل الاتحاد السوفيتي مرتين، نيكولاي سكوموروخوف (يسار)
    • مارشال الاتحاد السوفيتي، بطل الاتحاد السوفياتي، فاسيلي سوكولوفسكي
    • العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على الساحة الحمراء. يقف الأبطال والمقاتلون وقيادة الجبهة البيلوروسية الأولى: الجنرال ف. د.. سوكولوفسكي ، فريق أول ف. إي. تشويكوف، فريق أول ف. إي. كازاكوف. 24 يونيو/ حزيران 1945
    • مارشال الاتحاد السوفيتي، نال لقب بطل الاتحاد السوفيتي مرتين، إيفان باغراميان
    • عرض عسكري بمناسبة عيد النصر. شتراوسبرغ، ألمانيا. 10 مايو/ أيار 1945
    • قائد منطقة أوديسا العسكرية فريق أول أ. خ. بابادجانيان، أوديسا في ستينيات القرن الماضي (1960-؟)
    • فريق أول ن.م سكوموروخوف فأثناء العرض العسكري على الساحة الحمراء، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974
    • مارشال الاتحاد السوفيتي ل. أ. جوفوروف، يستعد لتسلم مهمة عرض قوات حامية موسكو على الساحة الحمراء، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947
    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة "عام 1905" في مدينة سفيردلوفسك الروسية

    نشرت وزارة الدفاع الروسية صورًا أرشيفية من البروفات والعروض العسكرية التي تصور القادة السوفييت - المشاركين في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

    يسمى المشروع "قادة النصر: خلال العرض العسكري"، الذي يتضمن ألبوم صور للمارشال غيورغي جوكوف، وروديون مالينوفسكي، وألكسندر فاسيلفسكي، وغيرهم من القادة العسكريين السوفييت. تم التقاط صور الجنرالات أثناء البروفات والعروض العسكرية، وصور أخرى لهم قبل دقائق قليلة من بدايتها.

    معظم الصور لم تنشر من قبل. تم إكمال هذا الألبوم بصور نادرة من مذكرات الجيش وأفراد أسرهم وأقاربهم والباحثين المعاصرين.

    "قادة النصر: خلال العرض العسكري" — هو استمرار لسلسلة من المشاريع المخصصة لشخصيات رئيسية شاركت في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945). في 15 أبريل/ نيسان، نشرت وزارة الدفاع مجموعة صور نادرة للقادة السوفييت وهم في المنزل، وهم بين الأصدقاء وهم في إجازة.

    يذكر أنه في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية قسما خاصا بعنوان "أبطال الحرب الوطنية العظمى:" لحظات المصير السلمية"، التي جمعت صوراً لقادة النصر في محيطهم العائلي. تم إعداد مواد هذا القسم بالتعاون مع جمعية "الصندوق التذكاري لقادة النصر".

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