شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورًا أرشيفية من البروفات والعروض العسكرية التي تصور القادة السوفييت - المشاركين في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

يسمى المشروع "قادة النصر: خلال العرض العسكري"، الذي يتضمن ألبوم صور للمارشال غيورغي جوكوف، وروديون مالينوفسكي، وألكسندر فاسيلفسكي، وغيرهم من القادة العسكريين السوفييت. تم التقاط صور الجنرالات أثناء البروفات والعروض العسكرية، وصور أخرى لهم قبل دقائق قليلة من بدايتها.

معظم الصور لم تنشر من قبل. تم إكمال هذا الألبوم بصور نادرة من مذكرات الجيش وأفراد أسرهم وأقاربهم والباحثين المعاصرين.

"قادة النصر: خلال العرض العسكري" — هو استمرار لسلسلة من المشاريع المخصصة لشخصيات رئيسية شاركت في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945). في 15 أبريل/ نيسان، نشرت وزارة الدفاع مجموعة صور نادرة للقادة السوفييت وهم في المنزل، وهم بين الأصدقاء وهم في إجازة.

يذكر أنه في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية قسما خاصا بعنوان "أبطال الحرب الوطنية العظمى:" لحظات المصير السلمية"، التي جمعت صوراً لقادة النصر في محيطهم العائلي. تم إعداد مواد هذا القسم بالتعاون مع جمعية "الصندوق التذكاري لقادة النصر".