قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019

أصدرت منظمة حقوق الركاب الجوية "AirHelp"، الأسبوع الماضي، تصنيفاتها السنوية في الصناعة لعام 2019، حيث سجلت الخطوط الجوية والمطارات بناء على تصنيف زبائنها.

تم تقييم المطارات على أساس الأداء في التوقيت المحدد، وتوفير الخدمات وجودتها، وخيارات الطعام والتسوق، مع الاعتماد على البيانات بما في ذلك إحصاءات الرحلات الجوية والتعليقات من عشرات الآلاف من الزبائن حول العالم، وهو ما ساعد "AirHelp" على إنشاء قائمة بأفضل عشر المطارات الدولية.

…لكن المطار صاحب "الرقم واحد" في العالم لعام 2019 لم يكن مفاجأة كبيرة

حيث تصدر القائمة، مطار حمد الدولي في الدوحة، وفي الثانية — مطار طوكيو الدولي، وفي الثالثة — مطار أثينا الدولي. ومطار أفونسو بينا الدولي في البرازيل جاء بالمرتبة الرابعة، وتلاه مطار غدانسك في بولندا.

وجاء مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو في المركز السادس، وتلاه في المركز السابع مطار سنغافورة، وفي الثامن — مطار راجيف غاندي الدولي في الهند، وفي التاسع — مطار تنريف الشمالي في إسبانيا، وفي العاشر — مطار فيراكوبوس الدولي في البرازيل.

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