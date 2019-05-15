"قصور تحت الأرض": مترو موسكو يحتفل بعامه الـ 84

مترو موسكو يعتبر تحفة معمارية حقيقية، فهو ليس فقط وسيلة نقل للمقيمين والزائرين فحسب، ولكنها علامة مميزة بحد ذاتها مع أسرارها وأساطيرها.

تم افتتاح أول خط لمترو الأنفاق في عام 1935. واليوم، تعد العديد من محطات المترو في موسكو معالم تاريخية وضمن مواقع للتراث الثقافي.

وفقا لطلب جوزيف ستالين، كان من المفترض أن يكون المترو السوفيتي أحد رموز الحقبة. لذلك، تم استثمار مبالغ ضخمة من المال في بناء المحطات وتزيينها. والنتائج المذهلة تبرر التوقعات.

بفضل النوافذ الزجاجية الملونة الرائعة والديكور الفاخر والعديد من التماثيل والنقوش البارزة ولوحات الفسيفساء، يمكن بسهولة مقارنة المحطات بـ "القصور تحت الأرض".

حسب معطيات بتاريخ ديسمبر/ كانون الأول 2018، تم افتتاح 17 محطة جديدة، ومد 33 كيلومتر من الخطوط الجديدة، مسجلا بذلك رقما قياسيا في تاريخ مترو العاصمة.

يضم مترو موسكو 222 محطة، 44 منها معترف بها كمواقع للتراث الثقافي، وأكثر من 40 من المعالم الأثرية للتراث المعماري.