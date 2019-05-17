المعرض الدولي لإنتاج المروحيات "هيلي روسيا - 2019"

انطلق يوم أمس الخميس، المعرض الدولي لانتاج طائرات الهليكوبتر "HeliRussia"، وهو الساحة الوحيدة في روسيا لعرض إنجازات العالم لمجموعة كاملة من منتجات وخدمات صناعة المروحيات - من التصميم والإنتاج حتى الاستخدام.

يعتبر معرض "HeliRussia" ليس فقط فرصة لعرض إنجازات الصناعة الروسية فحسب، بل يجذب أيضًا أفضل الشركات العالمية إلى السوق الروسي، ويساهم في تطوير التعاون الدولي في صناعة طائرات الهليكوبتر.

يعد المعرض بمثابة منصة ممتازة للقاء رؤساء هذا القطاع ومديري الشركات، ومناقشة التعاون، ولتبادل الخبرات بين المطورين المحليين والأجانب، ومصنعي المروحيات والمعدات المتخصصة وأنظمة التحكم والملاحة والاتصالات، كما ويعزز فرصة التواصل مع الشركاء الأجانب.

يقام المعرض في الفترة من 16 إلى 18 مايو/ أيار 2019. تم تنظيم المعرض من قبل وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية.