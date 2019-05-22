المحمية القوقازية... أشهر وأكبر محمية في أوروبا

"المحمية القوقازية" هي محمية طبيعية تابعة للدولة، الاسم الكامل لها محمية المحيط الحيوي الطبيعي التابعة للحكومة القوقازية التي سميت باسم خ. غ. شابوشنيكوف.

تعتبر هذه المحمية الأكبر والأقدم في أراضي المنطقة، وبشكل خاص في شمال القوقاز، تقع ضمن الكيانات الثلاثة لروسيا الاتحادية: إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا وجمهورية كاراتشاي-تشيركيسيا، غرب القوقاز، على حدود المناطق المعتدلة وشبه المدارية.

يعود إنشاء المحمية القوازية إلى 1924، وإضافة "اسم خ.غ. شابوشنيكو" إلى 2008. وهي أكبر محمية غابات جبلية في أوروبا. وتبلغ المساحة الإجمالية لها أكثر من 280 ألف هكتار، 177.3 ألف هكتار منها في منطقة كراسنودار.

وفي عام 1979، وفقا لقرار منظمة اليونسكو، تم إدراج المحمية على قائمة محميات المحيط الحيوي.

وإليكم صورا لمناظر المحمية تأسر الأنفاس…