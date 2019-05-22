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17:38 22 مايو/ أيار 2019
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    المحمية القوقازية... أشهر وأكبر محمية في أوروبا

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    • مفتش في منطقة الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • انعكاس على نظارات سائح لمراعي أباغو في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • سياح يتنزهون في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • ركوب الخيل في مراعي أباغو في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • أزهار على أراضي المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • شجرة على حافة جبل في منطقة لاغو-ناكي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • سياح في منطقة المراعي أباغو المغطاة بالثلج في المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • منظر للجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • نسر يحلق فوق المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • سياح يتنزهون في المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • أزهار على أراضي المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • ركوب الخيل في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • سائح يلتقط صورة في المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • نهر جبلي في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • ركوب الخيل في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • سائحون على حافة جبل بالقرب من حي لاغو-ناكي حيث المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • فتاة تلتقط صورا للجبال المغطاة بالثلوج في المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    • تفتح أشجار الصفصاف على خلفية الجبال المغطاة بالثلوج في المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    © Sputnik . Igor Onuchin
    مفتش في منطقة الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف

    "المحمية القوقازية" هي محمية طبيعية تابعة للدولة، الاسم الكامل لها محمية المحيط الحيوي الطبيعي التابعة للحكومة القوقازية التي سميت باسم خ. غ. شابوشنيكوف.

    تعتبر هذه المحمية الأكبر والأقدم في أراضي المنطقة، وبشكل خاص في شمال القوقاز، تقع ضمن الكيانات الثلاثة لروسيا الاتحادية: إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا وجمهورية كاراتشاي-تشيركيسيا، غرب القوقاز، على حدود المناطق المعتدلة وشبه المدارية.

    يعود إنشاء المحمية القوازية إلى 1924، وإضافة "اسم خ.غ. شابوشنيكو" إلى 2008. وهي أكبر محمية غابات جبلية في أوروبا. وتبلغ المساحة الإجمالية لها أكثر من 280 ألف هكتار، 177.3 ألف هكتار منها في منطقة كراسنودار.

    وفي عام 1979، وفقا لقرار منظمة اليونسكو، تم إدراج المحمية على قائمة محميات المحيط الحيوي.

    وإليكم صورا لمناظر المحمية تأسر الأنفاس…

    الكلمات الدلالية:
    الطبيعة, حياة روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, القوقاز, روسيا
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