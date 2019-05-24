ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

ينتهي الأسبوع بإعلان تيريزا ماي باستقالتها من منصبها كرئيسة وزراء بريطانيا، ولفتة رومانسية من شاب يطلب يد فتاة على السجاة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وتصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومسابقة "السماء الصافية" لقوات الدفاع الجوي الروسية، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية" لدى زيارتها لشركة "سينتوجين للتكنولوجيا الحيوية" في ألمانيا، ومسابقة أطول شارب ولحية في بلجيكا…هذه وغيرها الكثير من اللقطات المثيرة ترونها في ألبومنا الأسبوعي…