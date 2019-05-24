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15:19 24 مايو/ أيار 2019
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    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • طلاب من فرع مدرسة ناخيموف البحرية خلال الجرس الأخير (نهاية الفصل الأخير للسنة الدراسية) في سيفاستوبول
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين سوان فوك، 22 مايو/ أيار 2019
    • لاعبو فريق نادي كرة القدم لوكوموتيف: أنطون ميرانتشيوك وديمتري تاراسوف وأليكسي ميرانتشيوك، أاما المصورين مع كأس بطولة روسيا لكرة القدم بعد فوزهم في المباراة النهائية ضد فريق نادي إف. سي. أورال (يكاترينبورغ)
    • مقاتلة متعددة المهام سو-30إس إم من فرقة الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) خلال اليوم المفتوح في مجمع تاغونروغ للطيران العلمي والتقني الذي يحمل اسم غ.ام. بيريف
    • المغني الروسي سيرغي لازاريف يؤدي أغنية الصراخ في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية عام 2019 في تل أبيب 18 مايو/ أيار 2019
    • احتجاجات في جاكارتا عقب إعلان نتائج الانتخابات، إندونيسيا 22 مايو/ أيار 2019
    • مشاركون يستعدون قبل مسابقة كمال أجسام في ساندتون، جنوب أفريقيا 18 مايو/ أيار 2019
    • الراهبات الهنديات في طابور للإدلاء بصوتهن في الانتخابات في كلكتا، الهند 19 مايو/ أيار 2019
    • رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يزور مؤسسة زاريتشيه الزراعية في منطقة فورونيج، 21 مايو/ أيار 2019
    • أولاد خلال مسابقة تحريك عملة معدنية من جبهة الرأس وصولا إلى الفم، في المهرجان السنوي على شرف القديسة ريتا كاشييسكايا في مانيلا، 19 مايو/ أيار 2019
    • طلاب كلية ينشطون في نادي المصارعة السومو بجامعة نيبون لعلوم الرياضة في طوكيو، اليابان، 20 مايو/ أيار 2019
    • المشاركون في مهرجان موسكو الربيعي لركوب
    • رجل في بطولة اللحية والشارب الدولية في أنتويرب، بلجيكا 18 مايو/ أيار 2019
    • الممثلة لين بلوم خلال جلسة تصوير لفيلم دانيال ليسوفيتس بورت أتوريتي (Port Authority) في مهرجان كان السينمائي الدولي الثاني والسبعين
    • المشاركون في المسابقة السنوية Plane Pull لسحب طائرة من طراز جيت بليو أ320 (JetBlue A320) في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، 21 مايو/ أيار 2019
    • المشاركات في مسابقة ملكة جمال تشيتا 2019، خلال فقرة الرقص، في مدينة تشيتا الروسية
    • رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بعد مرااسم تنصيبه رئيسا للباد يخرج من مبنى البرلمان الأوكراني في كييف
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتلقى لعبة البط، أثناء زيارتها لشركة سينتوجين للتكنولوجيا الحيوية في روستوك، ألمانيا 23 مايو/ أيار 2019
    • فتاة تقف أماملسيارة كاديلاك الدورادو، 1978 (Cadillac Eldorado 1978) في رالي السيارات الكلاسيكية القديمة في موسكو
    • نشطء من منظمة الكنفدرالية العامة للشغل (CGT Auchan Retail Logistics) يحتجون على فصل الموظفين أمام مبنى مقر المنظمة في كروا، شمال فرنسا 23 مايو/ أيار 2019
    • غايل دولي أشيري، 17 سنة، فتاة تم تدريبها كمدربة لكرة القدم في الكاميرون ، 3 مايو/ أيار 2019
    • الرهبان البوذيين خلال صلاة عشية عيد ميلاد بوذا في معبد بوروبودور، إندونيسيا 18 مايو/ أيار 2019
    • الفائزة في مسابقة ملكة جمال تشيتا 2019، في مدينة تشيتا الروسية
    • مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3
    • الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    • رجل يطلب يد فتاة على السجادة الحمراء، خلال حفل العرض الأول للفيلم الحياة السرية (A Hidden Life) في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين
    • قناة الري الرئيسية في منطقة كراسنودارسكي كراي الروسية
    • عارضة التصوير الفوتوغرافي الكندية ويني هارلو، تصل السجادة الحمراء لحضور حفل العرض الأول لفيلم ذات مرة في هوليود (Once Upon a Time in Hollywood) في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين
    • احتجاجات في جاكارتا عقب إعلان نتائج الانتخابات، إندونيسيا 22 مايو/ أيار 2019
    • الرسام البريطاني بانكسي (Banksy) يرسم لاجئا بريطانيا على أحد جدران منزل يطل على القناة المائية ريو دي كا فوسكاري في مدينة فينيسيا (البندقية)، إيطاليا 21 مايو/ أيار 2019
    • حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية أبراهام لنكولن وسفن هجومية كيرسارج في بحر العرب في 19 مايو/ أيار 2019
    • رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا، 24 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    طلاب من فرع مدرسة ناخيموف البحرية خلال الجرس الأخير (نهاية الفصل الأخير للسنة الدراسية) في سيفاستوبول

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    ينتهي الأسبوع بإعلان تيريزا ماي باستقالتها من منصبها كرئيسة وزراء بريطانيا، ولفتة رومانسية من شاب يطلب يد فتاة على السجاة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وتصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومسابقة "السماء الصافية" لقوات الدفاع الجوي الروسية، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية" لدى زيارتها لشركة "سينتوجين للتكنولوجيا الحيوية" في ألمانيا، ومسابقة أطول شارب ولحية في بلجيكا…هذه وغيرها الكثير من اللقطات المثيرة ترونها في ألبومنا الأسبوعي…

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    أخبار روسيا اليوم, إندونيسا, إيران, إسرائيل, ألمانيا, الهند, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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