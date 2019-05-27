وداعا للمدارس..."الجرس الأخير" في روسيا

في نهاية شهر مايو/ أيار من كل عام، يحتفل تلاميذ المدارس الثانوية في جميع أنحاء روسيا بيوم مهم للغاية بالنسبة لهم - "يوم الجرس الأخير".

يشير هذا الحدث إلى نهاية سنوات الدراسة، ويقوم المراهقون بخطواتهم الأولى نحو حياة ناضجة؛ يختار البعض الالتحاق بالتعليم العالي ونيل الشهادات الجامعية، بينما يذهب آخرون مباشرة إلى العمل.

من المحتمل أن يكون "الجرس الأخير" أكثر العطلات المتوقعة بين تلاميذ المدارس، حيث يرون أخيرًا آفاقًا واعدة جديدة، وقد يبدأون دورات في جامعات أو كليات، التي ستفتح الأبواب أمامهم لكسب مهن مرضية وممتعة.

قام فريق عمل "سبوتنيك" بجمع بعض اللقطات المثيرة —والأخيرة- من حياة التلاميذ الروس من مختلف مدن روسيا.