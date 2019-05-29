أشهر مناطق التصوير في العالم بين السياح الروس

تصدر قائمة التصنيف على الموقع البرج الأكثر رومانسية في العالم — برج إيفل. حيث نال نصيبه من التصويت من قبل المشاركين في الاستطلاع بنسبة 18%.
والمرتبة الثانية كانت من نصيب التضاريس الصخرية الخلابة في تركيا — كابادوكيا، بنسبة 15 %
وفي المركز الثالث، المدرج الروماني — كولوسيوم، بنسبة 13%.
وجاء في التصنيف أيضا: الساحة الحمراء في موسكو (12 %) في المركز الرابع، وساحة "تايمز سكوير" في نيويورك وبارك غويل في برشلونة (9 % لكل منهما) في المركزين الخامس والسادس.
كما ضمت القائمة في المراكز العشرة الأولى: ناطحة سحاب "برج خليفة" في دبي، وخليج هالونغ في فيتنام (8% لكل منهما)، وجسر البرج في لندن وقمة فيكتوريا في هونغ كونغ (4% لكل منهما).
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