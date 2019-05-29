أشهر مناطق التصوير في العالم بين السياح الروس

اختار المسافرون الروس مناطق الجذب السياحي في العالم، والتي يلتقط السياح صورها في أغلب الأحيان، وفقًا لموقع "Skyscanner"، محرك البحث عن أسعار الخطوط الجوية والرحلات الأقل تكلفة.

تصدر قائمة التصنيف على الموقع البرج الأكثر رومانسية في العالم — برج إيفل. حيث نال نصيبه من التصويت من قبل المشاركين في الاستطلاع بنسبة 18%.

والمرتبة الثانية كانت من نصيب التضاريس الصخرية الخلابة في تركيا — كابادوكيا، بنسبة 15 %

وفي المركز الثالث، المدرج الروماني — كولوسيوم، بنسبة 13%.

وجاء في التصنيف أيضا: الساحة الحمراء في موسكو (12 %) في المركز الرابع، وساحة "تايمز سكوير" في نيويورك وبارك غويل في برشلونة (9 % لكل منهما) في المركزين الخامس والسادس.

كما ضمت القائمة في ​​المراكز العشرة الأولى: ناطحة سحاب "برج خليفة" في دبي، وخليج هالونغ في فيتنام (8% لكل منهما)، وجسر البرج في لندن وقمة فيكتوريا في هونغ كونغ (4% لكل منهما).