حر الشرق الأوسط يصل إلى موسكو

بسبب ارتفاع درجات الحرارة في موسكو، بدأت محطات مترو موسكو بتوزيع مياه للشرب على الركاب.

وسيتم توزيع نحو 6 آلاف زجاجة مياه في 28 محطة من خط المترو الرئيسي والدائري المركزي. (للمزيد حول المحطات)

ونبّهت وزارة الطوارئ الروسية السكان إلى أن اليوم الأربعاء، 29 مايو/ أيار، يوم حار في موسكو. وسترتفع درجات الحرارة إلى 31 مئوية. وتم تسجيل اليوم كأحر يوم منذ بداية العام.

ونصحت خدمة الطوارئ المواطنين وضيوف العاصمة تجنب التعرض للشمس كثيرا، والتبريد بقدر الإمكان، وشرب الماء، واللجوء إلى المسطحات المائية، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، وارتداء قبعات لوقاية الرأس من خطر الإصابة بضربة الشمس.

ويتوقع في موسكو 29 و30 و31 مايو سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاصفة وارتفاع نسبة الرطوبة. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة سيشهدها سكان العاصمة مع نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وبداية أول أيام يونيو/ حزيران، وستتراوح بين 22 إلى 24 مئوية.