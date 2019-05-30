أفضل منصات المشاهدة في العالم

فوفقًا لرأي الخبراء، لا تعد الصور الجميلة مهمة فقط لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما لجميع المسافرين الذين يرغبون في تذكر انطباعهم لدى زيارة مكان أو آخر لفترة طويلة.
نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تصنيفًا لمنصات المناظر البانورامية بناءً على استطلاع للسياح.
فوفقًا لرأي الخبراء، لا تعد الصور الجميلة مهمة فقط لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما لجميع المسافرين الذين يرغبون في تذكر انطباعهم لدى زيارة مكان أو آخر لفترة طويلة.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة في موسكو، بدأت محطات مترو موسكو بتوزيع مياه للشرب على الركاب.
اختار المسافرون الروس مناطق الجذب السياحي في العالم، والتي يلتقط السياح صورها في أغلب الأحيان، وفقًا لموقع "Skyscanner"، محرك البحث عن أسعار الخطوط الجوية والرحلات الأقل تكلفة.
قدم الجيش الروسي وبالاشتراك مع مجموعة أزياء العلامة التجارية "بلاك ستار" (النجمة السوداء).
في نهاية شهر مايو/ أيار من كل عام، يحتفل تلاميذ المدارس الثانوية في جميع أنحاء روسيا بيوم مهم للغاية بالنسبة لهم - "يوم الجرس الأخير".
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