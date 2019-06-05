أغنى مغنيات العالم وفق "فوربس"

تُعرف المغنية والممثلة الأمريكية ريهانا بأنها أغنى امرأة في عالم الموسيقى وفقًا لمجلة "فوربس"، فقد قدّرت ثروتها بمبلغ 600 مليون دولار.

وفقا لـ"فوربس"، ثروة ريهانا تجاوزت مادونا بقدر 570 مليون دولار، وسيلين ديون بقدر 450 مليون دولار، وبيونسيه بقدر 400 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الرئيسي من ثروة ريهانا ياتي من الشراكة مع مجموعة المنتجات الدولية لشركة "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" — اللاعب الأساسي في سوق السلع الفاخرة. ويرأس الشركة الملياردير برنارد أرنو، الذي تحتل عائلته المرتبة الرابعة على قائمة "فوربس" لأغنياء العالم بثروة قدرها 76 مليار دولار.

وفقا للمجلة، ريهانا و"LVMH" تملك العلامة التجارية "Fenty Beauty" لمستحضرات التجميل. بدأت بيع منتجاتها في سبتمبر/ أيلول 2017، وفي الأسابيع القليلة الأولى من المبيعات، حققت العلامة التجارية حوالي 100 مليون دولار. لقد لعبت دورًا مهمًا في هذا الأمر الذي ساعد على ترويج مستحضرات التجميل الخاصة بها هو نشر ريهانا لمنشورات عنها على حسابها الخاص على الإنستغرام، فيه 71 مليون شخص.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ريهانا مجموعة من الأزياء الداخلية تحمل العلامة التجارية "Savage X Fenty"، مع الشركة الأمريكية "TechStyle Fashion Group". كما تكسب ملايين الدولارات على العروض والألبومات التي تم إصدارها.