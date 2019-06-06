من الصين مع الحب...بوتين يرحب بالباندا في موسكو

تسلّمت حديقة موسكو للحيوان، يوم أمس الأربعاء، اثنين من دب الباندا، في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا.

وضمن فعاليات في برنامج الزيارة، قام الرئيسان الروسي والصيني بزيارة إلى حديقة موسكو للحيوان، وشاركوا في حفل تسليمهما في جناح الباندا المخصص لهما.

وقال فلاديمير بوتين لدى رؤيتهما مبتسماً: "إنهما طريفان!"

يجدر ذكر أن الباندا "جوي" (ذكر) والباندا "دين دين" (أنثى)، تعاملا جيدا مع النقل والحجر الصحي، وسيستقران في حديقة موسكو للحيوان لمدة 15 عاماً وفق الاتفاق.

وبهذا، ينتمي الدبان قانونيا إلى الصين، أي أنهما يوجدون في موسكو بصورة مؤقتة، مما يعني أن ذريتهما سوف تنتمي أيضا إلى جمهورية الصين الشعبية.

سيتمكن زوار حديقة الحيوان من رؤية الحيوانات ابتداء من اليوم 6 يونيو/ حزيران.

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