انطلاق "أيام الأزياء العربية" في موسكو

المشروع الأكثر طموحًا في مجال الأزياء والأعمال، بمشاركة مصممي الأزياء العرب والروس، بالإضافة إلى الشركات العربية والروسية المنتجة للسلع والخدمات. ويعزز هذا المشروع العلاقات الثقافية والتجارية، ذات المنفعة والخبرة المتبادلة، بين روسيا والعالم العربي.