الصحاري التي تمتد يدها للسماء شوقا للمطر

التصحر ظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية في عصرنا ولكن معظم الناس لم يسمعوا عنه أو لا يفهمونه.

يحتفى باليوم الدولي لمكافحة التصحر والجفاف في 17 يونيو/ حزيران من كل عام، يهدف إلى تعزيز الوعي بالتصحر والجفاف وطرق مكافحته.

لم يتم اختيار هذا التاريخ بشكل عشوائي: فهو تاريخ اعتماد اتفاقية مكافحة التصحر في عام 1994 من قبل الأمم المتحدة.

كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة بين يناير/ كانون الثانتي 2010 وديسمبر/ كانون الأول 2020، عقد الأمم المتحدة المكرس للصحارى ومكافحة التصحر.

وإليكم صور أكثر عشرة أماكن تتميز بالتصحر والجفاف على كوكب الأرض حيث يُنتظر الأمطار لسنوات طويلة…