الصحاري التي تمتد يدها للسماء شوقا للمطر

يحتفى باليوم الدولي لمكافحة التصحر والجفاف في 17 يونيو/ حزيران من كل عام، يهدف إلى تعزيز الوعي بالتصحر والجفاف وطرق مكافحته.
لم يتم اختيار هذا التاريخ بشكل عشوائي: فهو تاريخ اعتماد اتفاقية مكافحة التصحر في عام 1994 من قبل الأمم المتحدة.
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة بين يناير/ كانون الثانتي 2010 وديسمبر/ كانون الأول 2020، عقد الأمم المتحدة المكرس للصحارى ومكافحة التصحر.
وإليكم صور أكثر عشرة أماكن تتميز بالتصحر والجفاف على كوكب الأرض حيث يُنتظر الأمطار لسنوات طويلة…
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