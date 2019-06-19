أفضل أعمال مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019

بعد إطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "تشيرنوبيل"، أصبح الحادث الذي وقع في محطة الطاقة النووية في هذه المدينة واحدة من القضايا الرئيسية التي يتدولها نشطاء المواقع الاجتماعية ويناقشونها.