"أرتيك"...جوهرة المخيمات الصيفية السوفيتية

أنشئ المخيم عام 1925 ، واستقبل حوالي 27000 طفل سنويًا في ذروته.

بالإضافة إلى رواد من مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي، استضاف المخيم أيضا أطفالًا من 70 دولة أجنبية من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ضيوف شرف، بمن فيهم يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم، وفرانك بورمان (عقيد متقاعد من سلاح الجو الأمريكي ورائد فضاء في وكالة "ناسا")، وأندريه جيد (كاتب فرنسي وفائز بجائزة نوبل في الأدب 1947)، وغيرهم.

انضم إلينا في رحلة تاريخية إلى الزمن الذهبي لدى الشباب السوفيتي في المخيم الصيفي الشهير "أرتيك"…