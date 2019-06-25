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15:09 25 يونيو/ حزيران 2019
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    "أرتيك"...جوهرة المخيمات الصيفية السوفيتية

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    • أطفالل في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1964 (والآن يسمى مركز الأطفال الدولي أرتيك في القرم)
    • تلاميذ مدارس في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1963
    • ضيف الشرف - رائد فضاء السوفيتي يوري غاغارين في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1967
    • الاجتماع الـ111 للتخييم، أطفال من مختلف أنحاء العالم يصلون إلى مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1967
    • أطفال على الشاطئ في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1973
    • تلاميذ مدارس على شاطئ البحر الأسود بالقرم، في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1963
    • صبية سوفيتية من أذربيجان وأخرى من النرويج في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1963
    • منظر يطل من على قمة جبل آيو-داغ المطل على البحر الأسود بالقرم، في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1972
    • أطفال يلعبون على شاطئ البحر في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1970
    • تلاميذ ومدرسون يلتقطون صورا جماعية على خلفية قصر السنونو على جرف صخري في القرم، في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1958
    • صبية سوفيتية وأخرى هندية في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1978
    • هدية لأطفال المخيم من القوات الجوية السوفيتية، مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1967
    • صبية سوفيتية ترتدي الزي التقليدي الأوكراني في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1965
    • صبيان سوفيتيون وأمريكيون يافعون يلتقطون صورة جماعية في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1973
    • دورة ألعاب الشطرنج مع بطل العالم للشطرنج السابق ميخائيل تال في إطار فعاليات ودورات مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1977
    • صبيان خلال فقرة يونيي تيخنيك (الفني اليافع) في إطار فعاليات مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1978
    • فتيات خلال أداء رياضي للألعاب ستارتي ناديجدي (بدايات الأمل) في إطار فعاليات مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1977
    • حفل نيبتون في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1970(والآن يسمى مركز الأطفال الدولي أرتيك)
    • أطفال في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1970
    • أطفال يخرجون في نزهة جماعية في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1970(والآن يسمى مركز الأطفال الدولي أرتيك في القرم)
    • أطفال في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1974
    • تماريان رياضية صباحية في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1975 (والآن يسمى مركز الأطفال الدولي أرتيك في القرم)
    • وقت القيلولة في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1968 (والآن يسمى مركز الأطفال الدولي أرتيك في القرم)
    • أطفالل في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1985
    • أطفالل سوفيتيون وهنود في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين. المخيم الصيفي في القرم، 1986 (والآن يسمى مركز الأطفال الدولي أرتيك)
    • مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين. المخيم الصيفي مورسكوم، 1975
    © Sputnik . Pychkhulyan
    أطفالل في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي "أرتيك" باسم ف. إ. لينين، 1964 (والآن يسمى مركز الأطفال الدولي "أرتيك" في القرم)

    يعتبر مخيم "أرتيك" (مركز الشباب الدولي حاليا) رمزا لحياة رواد المخيمات الصيفية في الحقبة السوفيتية.

    أنشئ المخيم عام 1925 ، واستقبل حوالي 27000 طفل سنويًا في ذروته.

    بالإضافة إلى رواد من مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي، استضاف المخيم أيضا أطفالًا من 70 دولة أجنبية من مختلف أنحاء العالم.

    بالإضافة إلى ضيوف شرف، بمن فيهم يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم، وفرانك بورمان (عقيد متقاعد من سلاح الجو الأمريكي ورائد فضاء في وكالة "ناسا")، وأندريه جيد (كاتب فرنسي وفائز بجائزة نوبل في الأدب 1947)، وغيرهم.

    انضم إلينا في رحلة تاريخية إلى الزمن الذهبي لدى الشباب السوفيتي في المخيم الصيفي الشهير "أرتيك"…

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