حسناوات من جميع أنحاء روسيا...من هي صاحبة لقب "حسناء روسيا 2019"

أقيمت مسابقة "كراسا روسيي 2019" (حسناء روسيا 2019)، مساء أمس 26 يونيو/ حزيران، في قاعة الحفلات الموسيقية "قاعة فيغاس سيتي هول"، اليوبيل -في نسخته الـ25. شاركت في المسابقة 48 فتاة من مختلف مدن روسيا: بيرم، بارناول، أومسك، موروم، ستافروبول، ياروسلافل، كراسنودار، كيميروفو، أوفا.